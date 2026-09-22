Preocupación en Atlético Nacional por James Rodríguez: parte de salud levanta dudas previo a Millonarios

Este martes, 22 de septiembre, el técnico de Atlético Nacional, Lucas González, reveló que el estado de salud de James Rodríguez no es óptimo. De la evolución del volante dependerá si está de arranque, o no, contra Millonarios.

Directivo de Atlético Nacional se refirió al primer fichaje estelar para 2027: “En el radar”

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Lucas habló con el programa Blog Deportivo, de Blu Radio, y allí fue donde reveló que James no terminó en óptimas condiciones el partido contra Llaneros, el pasado domingo 20 de septiembre, donde Nacional perdió 2-0 en Villavicencio.

“Alguna duda tengo todavía. James Rodríguez terminó el último partido (vs. Llaneros) un poco incómodo desde el punto de vista de salud, llamémoslo así. No sé si será un virus, pero hoy no ha entrenado al 100% con nosotros”, le dijo Lucas al medio referenciado.

Cabe recordar que el clásico entre Atlético Nacional y Millonarios será este jueves, 24 de septiembre, en el estadio Atanasio Girardot y por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-ll.

“Hablé con él, me dice que se siente bien para jugar. Esperaremos a ver cómo se siente mañana, y si sentimos que está listo, y nos puede ayudar, seguramente lo veremos desde el inicio. Esa decisión la tomaremos mañana”, añadió Lucas González.

James Rodríguez lleva dos partidos jugados, con Atlético Nacional, desde su llegada. Foto: @nacionaloficial

La expectativa está puesta en que salga la lista de convocados de Atlético Nacional. Allí se sabrá si Lucas convocó o no a James, y si sí integra la lista, habrá que esperar si el volante entra de titular o suplente contra Millonarios.

Se trata de un partido clave, tanto para Nacional como para Millonarios. Ambos pelean en la parte alta de la tabla de posiciones, y un triunfo los acercaría más al líder, América de Cali.

Más de lo que dijo Lucas González sobre James Rodríguez

Lucas mencionó que, físicamente, James Rodríguez se encuentra en plenitud de condiciones, debido a la preparación que tuvo antes de fichar con Nacional. Sin embargo, referenció que, para verlo a plenitud, falta tiempo, ya que llevaba varios meses sin jugar.

También se conocieron más detalles sobre el fichaje de James por el verde de Antioquia. Lucas contó que se conocen desde que el exjugador de la Selección Colombia jugaba en Rayo Vallecano, y desde ahí no perdieron contacto.

Lucas contó cómo se concretó el fichaje de James Rodríguez con Atlético Nacional. Foto: Izq: Colprensa - David Jaramillo / Izq: AFP.

El fichaje de James Rodríguez es uno de los más importantes en la historia reciente del FPC. Además, engrosó la lista de refuerzos top para este 2026-ll, donde también destacan Juan Fernando Quintero y Jackson Martínez al Medellín, y Juan Guillermo Cuadro a Millonarios.