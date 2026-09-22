Portando la banda de capitana del Real Madrid en la Champions League Femenina apareció este martes la vallecaucana Linda Caicedo.

Dicha decisión se conocía desde hace un par de meses y llena de orgullo a Colombia, que ve la importancia que tiene la cafetera en uno de los conjuntos más importantes del Viejo Continente.

Durante el compromiso frente al PSG en casa de las blancas, el resultado final fue un empate 1-1. Las españolas se adelantaron al minuto 2, pero hacia el final cayó la igualdad desde las francesas.

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Felicia Schröder fue la encargada de anotar para las ibéricas luego de un pase gol de Arianna Caruso.

Hacia el minuto 57, la misma anotadora pudo haber ampliado la ventaja para las suyas ante una doble asistencia de Caicedo, pero de forma insólita dilapidó dos oportunidades manifiestas frente al arco de las parisinas.

Para Linda fue un par de oportunidades que le dejaron un rostro de incredulidad y quedó perpleja por varios segundos.

Y es que no fue para menos, los movimientos de la exjugadora de América y Deportivo Cali fueron precisos. En velocidad primera encaró y ahí decidió mandar filtrado un pase que le llegó perfecto a la sueca.

En primera instancia, el balón rematado por el compañero de Caicedo fue palo. El rebote que fue palo cayó nuevamente en poder de la colombiana, quien volvió a cederle una asistencia a su compañero, quien, nuevamente, la mandó fuera de los tres palos.

Las cámaras se fijaron en la reacción de Linda al ver que su trabajo no había sido recompensado con el gol para las suyas. Allí se le vio tomarse la cara y, posteriormente, alzar el rostro lamentándose por lo que pasó.

Al final del partido, la acción sí tuvo un peso para las merengues, que no lograron sumar tres puntos importantes por dicho fallo de Schröder.

Próximas paradas de Linda y Real Madrid

Después de su estreno ante el PSG en la fase de liga de la Champions League Femenina, el Real Madrid volverá a la acción este fin de semana en el campeonato español y posteriormente afrontará su segundo compromiso europeo.

Real Sociedad vs. Real Madrid

El equipo dirigido por Pau Quesada visitará a la Real Sociedad el sábado 26 de septiembre, por la Liga F. El encuentro comenzará a las 5:00 a. m., hora de Colombia, en el estadio de la Real Sociedad. La Liga confirmó el horario y señaló a DAZN como operador de la transmisión.

Linda Caicedo portando la banda de capitana del Real Madrid Femenino. Foto: Real Madrid via Getty Images

Manchester City vs. Real Madrid

Cuatro días después, el conjunto español volverá a jugar por la Champions League. Será el jueves 1 de octubre, frente al Manchester City, como visitante. El partido está programado para las 2:00 p. m., hora de Colombia.

Este será el segundo encuentro del Real Madrid en la fase de liga de la Champions. En esta ronda, el equipo español también tiene programados enfrentamientos contra Bayern Múnich, Roma, París FC e Inter de Milán.

Así, el calendario inmediato del Real Madrid contempla dos partidos fuera de casa en cinco días: primero ante Real Sociedad por Liga F y posteriormente enfrentando al Manchester City en la competición europea.