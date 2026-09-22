“Acabó esa vagabundería”: el gremio de taxistas se despachó tras el fin de las planillas municipales

Hugo Ospina, líder del gremio de taxistas, se despachó en SEMANA contra algunas empresas de taxis y otros dirigentes del sector, a propósito del fin de las planillas municipales para los taxistas de Colombia.

¿A quién beneficia realmente el cambio en las planillas de los taxis? Aclaran cómo impacta a los conductores y a los usuarios

Luego de que se anunciara esta medida, SEMANA contactó a Ospina, quien aseguró que los únicos que pierden en esta ecuación son algunos empresarios de las afiliadoras.

“En algunas empresas, cuando uno llegaba a comprar la planilla, nos cobraban $ 5.000, $ 10.000, $ 20.000 de más para que hicieran el trámite, pero ahora el Gobierno se las puso más difícil, porque quedó gratuita”, dijo el líder a SEMANA.

Hugo Ospina, líder gremial de taxistas. Foto: NICOLAS LINARES

Ospina aclaró que no todos los empresarios de las afiliadoras caían en estas prácticas. El líder gremial destacó que esta medida beneficiará a los conductores y principalmente a los usuarios.

Sin embargo, el taxista sorprendió cuando arremetió contra algunos compañeros líderes del gremio. Aseguró que ellos estaban programando hasta protestas, cuando no habían entendido algunas decisiones.

“Se acabó esa vagabundería”, dijo Hugo Ospina

Refiriéndose a sus compañeros líderes gremiales, Ospina aseveró que algunos de sus colegas de Neiva y sus municipios aledaños se habían encargado de difundir la falsa información de que el Gobierno nacional les había vuelto a imponer la planilla.

Vale la pena recordar que, en las regiones afectadas por el terremoto, los taxistas tendrán que seguir adquiriendo la planilla única de viaje ocasional (Puvo), con la diferencia de que ya no les podrán cobrar por este requisito las empresas afiliadoras: es gratis.

En las regiones afectadas por el terremoto, los taxistas tendrán que seguir adquiriendo la planilla única de viaje ocasional. Foto: Getty Images

Así las cosas, Ospina dijo en diálogo con SEMANA: “Se acabó esa vagabundería de algunos líderes que no leen; dicen que vamos a parar, que el presidente los está masacrando, que les incumplió a los taxistas. Eso nunca sucedió”.

Respecto al Gobierno, el líder se mostró conforme y, en el inicio de la conversación con este medio, manifestó la tranquilidad que le generan las nuevas medidas gubernamentales.