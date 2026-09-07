Elon Musk reveló que cualquier persona podrá comprar el nuevo robotaxi Tesla Cybercab y que este empiece a generar ingresos pasivos para su propietario, por lo que muchos ya desean conocer su precio y cómo participar en este negocio que promete revolucionar la industria de los vehículos de servicio público en todo el mundo.

“Tendremos un modelo que será algo así como una combinación de Uber y Airbnb”, reveló el CEO y fundador de Tesla, en una entrevista que giró alrededor de su nueva gran innovación: el robotaxi sin pedales ni timón, el Tesla Cybercab.

“El futuro del transporte”: Revelan detalles desconocidos del robotaxi Tesla Cybercab, que ya dicen que es más económico que las plataformas

Anuncian investigación a la recién salida Tesla Cybercab por su principal promesa de valor

¿Cuánto vale el Tesla Cybercab?

Es importante precisar que, aunque el multimillonario confirmó la disposición de estos vehículos para el público en general, todavía no se ha oficializado el precio final que deberán pagar los compradores del común.

Ahora bien, fue el propio Elon Musk quien anunció el precio de este vehículo el 10 de octubre de 2014. Durante un evento realizado en los estudios de Warner Bros., en Burbank, California, el empresario presentó esta innovación tecnológica y reveló la estimación del precio que tendría desde entonces.

La espera ha terminado, ya que Elon Musk mostró al mundo el 'RoboTaxi' de Tesla, un avance que redefine la idea de transporte en las ciudades. Foto: Captura de pantalla tomada de x @UHN_Plus

“Esperamos que el costo del Cybercab sea inferior a los 30.000 dólares. Con el tiempo, creemos que podrá comprarse directamente como un vehículo personal por debajo de ese precio”, reveló Musk en ese momento.

Los medios especializados de Estados Unidos (lugar donde se estrenó el vehículo y funciona la compañía) hablan de ese precio, que en Colombia se traduciría en unos $94.000.000, con la tasa de cambio actual, que es de $3.139.

En la entrevista que Elon Musk brindó no se tocó esa arista y, por el momento, la marca no ha anunciado este producto para el público, por lo que todavía no es una realidad, pero sí se puede convertir en una gran oportunidad de negocio en proyección.

🚨Elon Musk acaba de decir que tu Tesla puede pagarte la mensualidad mientras duermes.



Elon Musk: “Tendremos un modelo que será algo así como una combinación de Uber y Airbnb.”



“Al igual que en Airbnb, podrías, por ejemplo, alquilar tu habitación de invitados o alquilar tu casa… pic.twitter.com/E6mW5Q15E7 — Apex (@Apexxxzz) September 7, 2026

¿Cómo funcionará el sistema de ingresos con este robotaxi?

Es importante precisar cómo funciona el servicio de este vehículo. Desde el pasado jueves, cualquier persona que esté en Los Ángeles, Texas, puede solicitar un Cybercab a través de su aplicación, que está disponible en los smartphones. Así como las otras plataformas de viaje como Uber, Tesla dispuso estos vehículos para el transporte de los usuarios.

Tesla cuenta con su propia aplicación para este servicio. Foto: NurPhoto via Getty Images

Una vez el usuario hace la solicitud, llega el vehículo al punto de recogida y, con su imponente y futurista carrocería, abre sus puertas para que los solicitantes (máximo 2 personas) se suban y se dirijan a su destino.

El Tesla Cybercab, un robotaxi sin volante ni pedales. Foto: imagen tomada de x @Tesla

Así, este servicio no necesita de la intervención humana, por lo que Elon Musk explicó que la marca dispondrá de una cantidad de vehículos para que el público en general lo pueda comprar y “pueda generar ingresos mientras duerme”.

Sin embargo, Musk detalló que los compradores tienen el control total del vehículo desde la distancia, por lo que podrán solicitar que este sea para su servicio o el de sus cercanos exclusivamente y, además, podrán hacer que deje de prestar un servicio público en cualquier momento.