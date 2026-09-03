El robotaxi de Tesla ya es una realidad con Cybercab: así es viajar en un vehículo sin conductor al volante

Tesla avanza con Robotaxi, su servicio de transporte autónomo, con el que los pasajeros pueden solicitar un automóvil desde el celular y realizar un recorrido mientras el propio vehículo se encarga de la conducción.

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El servicio funciona en zonas específicas de Estados Unidos como Austin, Dallas, Houston, Miami, Orlando y Tampa, y su disponibilidad depende de la ciudad y del área de operación habilitada. La experiencia comienza desde una aplicación para dispositivos móviles, desde donde el usuario puede indicar hacia dónde quiere dirigirse y solicitar el recorrido.

Antes de confirmar el viaje, el pasajero puede consultar información como el tiempo estimado para que llegue el vehículo y el precio aproximado del trayecto. Una vez solicitado, la aplicación permite seguir el proceso hasta que el automóvil alcanza el punto establecido para recogerlo.

¿Cómo comienza un viaje sin conductor?

Cuando el robotaxi llega, el usuario debe comprobar que la placa del automóvil coincida con la información registrada en la aplicación. Después puede ingresar al vehículo, ponerse el cinturón de seguridad e iniciar el recorrido desde la pantalla ubicada en el interior o directamente desde su celular.

Existe un tiempo determinado para abordar. El vehículo puede esperar hasta siete minutos en el punto de recogida y, si el pasajero no se presenta durante ese periodo, el viaje puede ser cancelado.

Durante el recorrido, los ocupantes cuentan con diferentes controles dentro del automóvil. Entre otras posibilidades, pueden modificar aspectos relacionados con la climatización, ajustar el asiento y utilizar algunas funciones de entretenimiento disponibles durante el trayecto.

Tesla también contempla diferentes vehículos para su operación, entre ellos unidades Model Y y Cybercab. El pasajero no necesariamente puede elegir cuál llegará por él, pues la asignación depende de factores como la disponibilidad de la flota y la cantidad de personas que harán el viaje.

Transporta hasta cuatro pasajeros y todo su equipaje. Cuenta con pantallas táctiles delanteras y traseras para el entretenimiento y espacio adicional para el máximo confort. Foto: Tesla

¿Qué ocurre si algo sale mal durante el recorrido?

Una de las mayores preguntas alrededor de los vehículos completamente autónomos tiene que ver con la reacción del sistema cuando un pasajero necesita detener el automóvil.

Para estas situaciones existe una función que permite solicitar que el vehículo se orille. Al activarla desde la pantalla del carro o desde la aplicación, el sistema busca un lugar adecuado para detenerse.

Una vez estacionado, los pasajeros también pueden comunicarse con el equipo de asistencia utilizando los sistemas de audio instalados dentro del vehículo.

El protocolo cambia si ocurre un accidente. De acuerdo con la información de soporte del servicio, ante una colisión, el automóvil puede detenerse, activar las luces de emergencia e intentar establecer comunicación con sus ocupantes.

Si el sistema detecta un choque y no obtiene respuesta de las personas que se encuentran en el interior, está diseñado para solicitar asistencia de los servicios de emergencia automáticamente.

Los pasajeros también tienen la posibilidad de modificar el destino mientras el vehículo está en movimiento. Sin embargo, actualmente no se pueden incorporar paradas adicionales dentro de un mismo recorrido.

Las reglas que deben cumplir los pasajeros

Viajar en un automóvil sin conductor también implica una serie de condiciones. La solicitud debe realizarse desde un dispositivo móvil y quien reserva el servicio debe formar parte del viaje, por lo que no está permitido pedir un Robotaxi exclusivamente para otra persona.

También existen restricciones relacionadas con la edad. En los Model Y, los pasajeros de entre 8 y 17 años deben viajar acompañados por un adulto y los menores de ocho años no pueden utilizar el servicio. En los cybercab, los pasajeros deben tener al menos 13 años y quienes todavía sean menores de edad necesitan estar acompañados por un adulto.

En cuanto a los animales, las mascotas no están permitidas dentro de los vehículos. La excepción corresponde a los animales de servicio que acompañan a personas con discapacidad.

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De acuerdo con Tesla, el sistema también incorpora herramientas de accesibilidad. La aplicación puede utilizarse con lectores de pantalla y cuenta con opciones en distintos idiomas, entre ellos español, para facilitar la interacción de los pasajeros.

Robotaxi representa uno de los pasos con los que Tesla busca llevar la conducción autónoma a desplazamientos cotidianos.

Aunque su operación todavía está limitada a determinadas zonas, el servicio plantea una experiencia en la que una de las figuras que durante décadas pareció indispensable para cualquier viaje en automóvil comienza a desaparecer: el conductor.