¿Más cámaras de fotomultas en Bogotá? Denuncia en el Senado habla de 15 nuevos dispositivos por orden de la alcaldía Galán

Las cámaras de las fotomultas han sido uno de los temas más debatidos en materia de seguridad vial en Bogotá, en donde la Alcaldía Mayor ha tomado la decisión de seguir implementando cada vez más unidades en la capital con el objetivo de prevenir casos de siniestros viales.

Ministro Rodrigo Lara arremetió contra la Alcaldía de Bogotá por las fotomultas, grúas y patios

Dentro de las acciones más recientes por parte del distrito, una ha sido la instalación de 18 de estos dispositivos en tres avenidas principales de la ciudad, siendo estas las avenidas Las Américas, NQS y El Dorado. La operación de estos dispositivos tendrá una etapa de sanciones

Las cámaras serán colocadas en los siguientes puntos:

Av. NQS - Calle 25A

Av. NQS - Calle 9 (Norte-Sur)

Av. NQS - Calle 9 (Sur-Norte)

Av. NQS - Calle 47A (Norte-Sur)

Av. NQS - Calle 47A (Sur-Norte)

Av. El Dorado - Carrera 17 (Este-Oeste)

Av. El Dorado - Carrera 25 (Oeste-Este)

Av. Las Américas - Carrera 58 (Este-Oeste)

Av. Las Américas - Carrera 58 (Oeste-Este)

No obstante, para muchos funcionarios políticos, la mayor presencia de estas cámaras de fotomultas no ha podido ayudar a reducir los siniestros en la capital, sino que solamente son utilizados con fines recaudativos.

Bogotá continúa con la instalación de cámaras de fotodetección en diferentes corredores de la ciudad. Foto: Getty Images y Secretaría de Movilidad - API

Incluso, varios cabildantes tomaron la decisión de emitir una carta al Gobierno Nacional, específicamente al Ministerio de Transporte de Elsa Noguera, para que suspendan la operación de las cámaras que van a entrar.

Sin embargo, una nueva denuncia ha salido a la luz, esta vez por parte de un miembro del Senado.

¿Más cámaras de fotomultas en Bogotá?

A través de sus redes sociales, la senadora de Salvación Nacional, Sara Castellanos, publicó acerca de una licitación abierta por la administración Carlos Fernando Galán para poder adquirir 15 cámaras de fotomultas para la capital.

De acuerdo con la funcionaria, cada uno de estos dispositivos tendría un costo de 1.000 millones de pesos, lo que equivaldría a que, en conjunto, las cámaras tendrían un costo de 15 mil millones de pesos.

“Esto ya nos ha costado más de 500 mil millones a los bogotanos. Me preocupa la desconexión del Distrito con las políticas para eliminar las cámaras de velocidad, que apoyaré con fuerza desde el Congreso”, comentó la senadora.

Es ante estos hechos que Castellanos le hizo un llamado al alcalde Galán, para que se alinee con los objetivos que ha planteado el presidente Abelardo De La Espriella para reducir en un 50% el valor de las multas de tránsito.

Asimismo, la senadora recomienda que el precio de estas cámaras sea utilizado para tratar otras problemáticas que se presentan en la capital.

“Yo le pido al alcalde Galán que pueda retirar esta licitación, que no le conviene. Bogotá necesita vías, Bogotá necesita tapar huecos, Bogotá necesita muchas cosas, no necesita 15 cámaras más”.