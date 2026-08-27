Concejales le piden a Mintransporte frenar 18 nuevas cámaras de fotomultas en Bogotá, ¿qué buscan con esta carta?

La Alcaldía Mayor de Bogotá informó durante los últimos días sobre la instalación de 18 nuevas cámaras de fotomultas en distintos corredores de la capital.

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¿Las cámaras de fotomultas sí salvan vidas? El choque entre seguridad vial y recaudo que divide a Bogotá

El objetivo que tiene el distrito de colocar estos dispositivos en las avenidas de NQS, Las Américas y El Dorado es promover un espacio donde se reduzcan los casos de siniestralidad vial con fatalidad.

En palabras de la secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, desde que estas cámaras fueron colocadas, se ha podido reducir entre el 18 % y el 30 % de fallecimientos derivados de un accidente vial, indicando que “son disuasorias para que todos cumplamos las normas de tránsito”.

La instalación de las cámaras en corredores como la NQS, Las Américas y El Dorado ha generado debate entre autoridades distritales y concejales. Foto: Guillermo Torres

Además, la funcionaria comenta que estos dispositivos permiten que por año 42 vidas de la capital sean salvadas.

No obstante, la llegada de nuevas cámaras de fotomultas en Bogotá ha derivado en el malestar de varios concejales de la capital, quienes han comenzado a buscar medidas para que estos dispositivos no entren en operación durante los próximos días.

La iniciativa de concejales de Bogotá

Tras el anuncio de las cámaras fotomultas en la capital de Colombia, varios concejales han tomado la decisión de emitir una carta al Gobierno Nacional de Abelardo De La Espriella, específicamente a la ministra de Transporte, Elsa Noguera.

El documento fue remitido por el cabildante Julian “Fuchi” Forero, quien, acompañado de 30 de sus colegas, busca que las autoridades nacionales tomen medidas y frenen las nuevas cámaras que van a ser instaladas en Bogotá, por medio de las resoluciones 022, 164, 191, 264, 270 y 358 de 2026.

La solicitud realizada por los concejales busca que el Gobierno Nacional pueda verificar el funcionamiento, la legalidad de estos sistemas para determinar si cumplen con los criterios técnicos de seguridad vial y que no termine convirtiéndose en un negocio y mecanismo de recaudo y abuso a costa del bolsillo de los ciudadanos.

Asimismo, el cabildante compartió las cifras de recaudo que estas cámaras han tenido durante los últimos, afirmando que eso no ha impedido el aumento de siniestros viales.

“Durante la Administración del actual alcalde Carlos Fernando Galán, las cámaras automáticas han generado un recaudo que ya supera el medio billón de pesos: entre 2024 y 2025 se recaudaron $495.686 millones y, durante el primer semestre de 2026, más de $100.000 millones adicionales, un recaudo que no ha demostrado un impacto real en la reducción de la siniestralidad, toda vez que la Secretaría de Movilidad reporta que la cifra de fallecidos durante el primer semestre de 2026 ha sufrido un aumento del 21.8 %”, comentó.