La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Movilidad, informó en días pasados sobre la instalación de nuevas cámaras fotomultas que van a ser colocadas en distintos corredores de la capital.

Secretaría de Movilidad de Bogotá aclaró mitos sobre cámaras de fotodetección y dice que no son para recaudar dinero

¿Qué infracciones de tránsito identifican las nuevas cámaras de fotomultas en Bogotá?

El objetivo de la entidad es que, por medio de estos dispositivos, se puedan registrar menos casos de siniestros viales, especialmente en aquellos puntos que los análisis indican presentan registros de exceso de velocidad por parte de conductores, así como conductas de riesgo y características del entorno.

Las denominadas “Cámaras Salvavidas” buscan detectar conductas que representan riesgos para la seguridad vial. Foto: Secretaría de Movilidad

Las zonas en donde se instalarán las cámaras fotomultas en Bogotá serán en las avenidas Las Américas, NQS y El Dorado. Precisamente, 18 cámaras serán colocadas en 9 puntos nuevos, siendo estos los siguientes:

Av. NQS - cll. 25A

Av. NQS - cll. 9 (N-S)

Av. NQS - cll. 9 (S-N)

Av. NQS - cll. 47A (N-S)

Av. NQS - cll. 47A (S-N)

Av. Américas - cr. 58 (E-O)

Av. Américas - cr. 58 (O-E)

Av. El Dorado - cr. 17 (E-O)

Av. El Dorado - cr. 25 (O-E)

Estos equipos, los cuales el distrito ha denominado “Cámaras Salvavidas”, entrarán en fase pedagógica el 4 de septiembre y a partir del 12 de septiembre comenzarán a sancionar a los conductores.

¿Las cámaras fotomultas sí salvan vidas?

Desde que la Alcaldía de Bogotá informó acerca de la instalación de nuevas cámaras fotomultas en la ciudad, cientos de figuras políticas han debatido acerca de si es una buena idea seguir implementando estos equipos.

Dentro de las grandes incógnitas que se han presentado, una de ellas va en materia de la seguridad vial, en donde funcionarios preguntan si realmente estos dispositivos ayudan a salvar la vida de los ciudadanos que transitan con sus vehículos por las calles de Bogotá.

Ante estos hechos, la secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, ha comentado al respecto, indicando que la instalación de estas cámaras sí ha ayudado a salvar vidas.

La funcionaria informa que en aquellos tramos en donde estos dispositivos han sido colocados, se ha podido reducir entre el 18% y el 30% de las fatalidades relacionadas con un siniestro vial, afirmando que estas “son disuasorias para que todos cumplamos las normas de tránsito”.

Asimismo, Ortiz comentó que al año los corredores donde operan las cámaras de fotomultas han ayudado a salvar 42 vidas.

La efectividad de las cámaras de fotodetección ha generado opiniones divididas entre las autoridades y concejales de Bogotá. Foto: Secretaría de Movilidad - API

No obstante, existen representantes del Concejo de Bogotá que cuestionan el aumento de esto, además de sostener que las cifras de accidentes con fatalidad tienen un panorama distinto.

Eso ha sido el caso del concejal Julián Espinosa, quien, en diálogo con la FM, comentó que se han registrado un total de 578 muertes en 2023, 597 en 2024 y 609 en 2025.

Refiriéndose al año de 2026, el cabidaldente informó que, con corte hasta el mes de agosto, la capital ha visto una cifra de 431 personas fallecidas a causa de siniestros viales.

Espinosa también hizo énfasis en el recaudo que generan las cámaras, asegurando que “lo que han hecho las cámaras de fotomulta es poner un nuevo impuesto para Bogotá”, ya que se encargan de registrar otras infracciones que están vinculadas con temas del SOAT, revisión técnico-mecánica y demás obligaciones.