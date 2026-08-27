Johanna Fadul recordó la muerte de sus gemelas y explicó el caso: “Tenía sangre en el cerebro”

Johanna Fadul volvió a referirse a uno de los momentos más dolorosos de su vida: la muerte de sus hijas gemelas, fruto de su relación con el actor y cantante Juanse Quintero.

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La actriz, recordada por interpretar a Daniela Barrera en la producción Sin senos sí hay paraíso, habló nuevamente sobre la pérdida y explicó las complicaciones médicas que enfrentó durante su embarazo.

En medio de la conversación, Fadul fue cuestionada sobre las circunstancias en las que perdió a las bebés y según dejó ver los médicos no encontraron una explicación que permitiera prevenir lo ocurrido y le explicaron que este tipo de complicaciones puede presentarse en embarazos gemelares.

Johanna Fadul hace parte del elenco de 'Sin senos si hay paraíso'. Foto: x

“De cinco embarazos gemelares, tres sufren o les pasa la situación que nosotros vivimos. Solo se logran dos de cada cinco”, contó la actriz.

Fadul explicó que sus hijas eran gemelas idénticas, pues el embarazo se produjo cuando un óvulo fecundado se dividió en dos. Ambas compartían un solo cordón umbilical, una condición que derivó en una complicación conocida como síndrome de transfusión feto-fetal.

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De acuerdo con su relato, una de las bebés dejó de recibir adecuadamente el flujo sanguíneo, mientras que la otra recibió una cantidad excesiva de sangre. “Una de las arterias de una de las bebés deja de pasar sangre y toda esa sangre se la transfiere a la otra bebé”, explicó.

Johanna Fadul detalló que la bebé que recibió la mayor cantidad de sangre terminó presentando complicaciones graves. “Tenía ya sangre en el cerebro, sangre en los pulmones. Eso fue como una hemorragia interna”, recordó.

La pérdida ocurrió cuando la artista tenía siete meses de embarazo y aseguró que hasta ese momento las bebés se encontraban en perfectas condiciones y que su formación era saludable.

Aunque han pasado varios años desde lo ocurrido, la actriz ha hablado en distintas ocasiones sobre sus hijas y el impacto que tuvo su muerte en su vida y en su relación con Juanse Quintero. Según recordó, las niñas tendrían actualmente alrededor de 12 años.