Disputa entre Tini Stoessel y su padre: le habría desviado más de 70 millones de dólares de su carrera

La cantante argentina Martina ‘Tini’ Stoessel, una de las figuras más influyentes del pop latino y de la música urbana en Argentina, atraviesa un periodo de reestructuración en la gestión de su carrera.

Tras darse a conocer la desvinculación laboral de su padre, el productor Alejandro Stoessel, quien ejerció como su representante comercial durante 15 años, han trascendido reportes sobre un proceso de revisión contable y legal respecto a la titularidad de los activos e ingresos generados a lo largo de su trayectoria artística.

Jorge Rausch reveló por qué prefiere mujeres 20 años menores que él: “Así como las mujeres miran...”

De acuerdo con versiones difundidas por diversos programas de espectáculos y periodistas del entretenimiento en Argentina, la decisión de examinar las finanzas de la artista habría surgido a raíz de situaciones puntuales relacionadas con el uso de sus recursos cotidianos.

Según estos reportes, la cantante habría experimentado restricciones en el límite operativo de sus tarjetas de crédito administradas por su entorno familiar, lo que impulsó una indagación detallada sobre la estructura de sus cuentas bancarias.

Tini Stoessel estaría revisando las cuentas que administró su padre Alejandro, durante sus años de carrera. Foto: Foto: Instagram Tini Stoessel

Comunicadores indicaron que desacuerdos sobre acuerdos prenupciales y el manejo de bienes habrían terminado por acelerar la contratación de asesores externos e independientes para realizar un peritaje sobre las sociedades comerciales constituidas a lo largo de su carrera.

Las versiones mediáticas en torno al caso indican que las empresas encargadas de la facturación comercial, derechos de imagen y contratos de patrocinio de la artista figurarían registradas a nombre de Alejandro Stoessel y de su hijo, Francisco Stoessel.

Bajo este esquema, se afirma que la artista no contaría con participación accionaria ni control administrativo directo sobre dichas entidades, a pesar de ser la figura central de las actividades comerciales.

El monto aproximado bajo revisión ascendería a varios millones de dólares acumulados durante su carrera. Específicamente, se mencionaron cifras estimadas atribuibles a eventos recientes, como la primera etapa de la gira Futttura Tour, donde se afirma que existieron diferencias significativas en el volumen de facturación reportado.

Frente a la ola de especulaciones, voceros informales y allegados a Alejandro Stoessel manifestaron en el programa de televisión LAM que la revisión de bienes responde a un proceso natural de ordenamiento patrimonial y transición administrativa impulsado por la propia Tini Stoessel.

Desde su salto a la fama internacional en 2012 con la serie juvenil Violetta de Disney Channel, Tini Stoessel ha construido una carrera sólida en la industria musical, logrando presencia recurrente en listas globales, giras multitudinarias y alianzas comerciales con marcas internacionales de primer nivel.

“El vacío me llevó al consumo”: Santiago Cruz rompe el silencio sobre su lucha contra las drogas

Su presencia en Colombia ha sido constante mediante presentaciones en vivo, colaboraciones con artistas locales y un marcado impacto en audiencias jóvenes.

El actual proceso de reestructuración legal, mediante el cual la cantante habría logrado habilitar cuentas operativas de titularidad individual en fechas recientes, marca un punto de inflexión en la autonomía directiva sobre su catálogo artístico y su patrimonio comercial.