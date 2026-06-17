Tini y Antonela Roccuzzo celebraron el triunfo de Argentina en su primer partido del Mundial 2026

La selección Argentina arrancó el Mundial 2026 con una victoria que rápidamente dio de qué hablar entre los aficionados al fútbol en redes sociales, pues el equipo albiceleste debutó con un triunfo frente a Argelia con un marcador final 3-0.

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Uno de los nombres que destacó a lo largo del partido fue el de Lionel Messi, quien volvió a convertirse en protagonista dentro de la cancha tras marcar un hat trick, es decir, anotó tres goles en un solo compromiso.

Gracias a este resultado, Argentina quedó en el primer lugar del Grupo J y reforzó su imagen como una de las selecciones favoritas del torneo.

Sin embargo, fuera del partido también hubo reacciones que llamaron la atención, especialmente las de Antonela Roccuzzo y Tini, parejas de Lionel Messi y Rodrigo De Paul, quienes compartieron públicamente su emoción por el resultado.

Parejas de Rodrigo De Paul y Messi reaccionaron al reciente triunfo de Argentina. Foto: x: @Argentina

¿Qué dijo Antonela Roccuzzo tras el triunfo de Argentina frente a Argelia?

La empresaria argentina compartió en sus historias de Instagram una publicación hecha por Lionel Messi tras finalizar el compromiso. El futbolista publicó una fotografía con el mensaje: “Feliz por el comienzo, agradecido por el cariño y muy orgulloso de ver a este grupo volver a competir como viene haciéndolo todos estos años”.

Posteriormente, Antonela también publicó contenido en su cuenta oficial, en la que reúne más de 39,5 millones de seguidores. En las imágenes mostró cómo vivió el encuentro junto a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, quienes estuvieron acompañando al jugador durante este importante debut mundialista.

Antonela Roccuzzo reaccionó al triunfo de Messi en su primer partido del Mundial 2026. Foto: Instagram @antonelaroccuzzo

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Tini reaccionó al resultado final del primer partido de Argentina en el Mundial 2026

Por su parte, Tini también se sumó a las celebraciones desde redes sociales. La cantante argentina, quien mantiene una relación con Rodrigo De Paul, republicó un carrusel de fotografías del futbolista y del equipo argentino, dejando ver el apoyo que le brindó a la selección durante este primer partido.

Aunque el triunfo de Argentina estuvo marcado por una noche histórica para Messi, las publicaciones de Antonela y Tini también captaron la atención y se convirtieron en una muestra del entusiasmo que rodea al equipo en este inicio del Mundial 2026.