Austria dio su golpe ante Jordania y le mete presión a Argentina: tabla de posiciones del grupo J

Aunque Argentina goleó a Argelia con una noche soñada de Lionel Messi, tendrá que compartir el liderato del grupo J en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Austria le pasó por encima a Jordania en el último partido del martes (3-1) y metió presión para la próxima fecha en la que habrá duelo directo por la primera posición.

Romano Schmid, Yazan Al-Arab (autogol) y Marko Arnautovic marcaron los goles para la selección austriaca, mientras que el descuento de Jordania fue obra de Ali Olwan.

Así quedó la tabla del grupo J en el Mundial 2026:

Austria 3-1 Jordania: resultado, goles y resumen

Austria solo necesitó de cuatro remates durante todo el partido para conseguir su primera victoria en mundiales desde 1998.

Y es que la ilusión y el arrojo de Jordania en su debut mundialista superó en muchos minutos a la mayor calidad técnica y táctica de los austriacos. Pero el desorden y las desconexiones a balón parado penalizaron a los asiáticos, que sí creyeron, sin éxito final, en estrenarse puntuando cuando Ali Olwan culminó una transición, su recurso más peligroso, y puso el empate nada más arrancar la segunda mitad

La esperanza se empezó a desvanecer a los 20 minutos, cuando un latigazo desde la frontal de Romano Schmid, el primer tiro a puerta de Austria, se coló cerca de la escuadra defendida por Abulaila, que solo pudo hacer la estatua.

El gol, que pareció quitar algo de ansiedad a los europeos, tampoco hundió a Jordania, que solo unos minutos después veía cómo el palo les negaba el empate.

Carney Chukwuemeka y Noor Alrawabdeh disputan una pelota en el partido de Austria vs. Jordania. Foto: AP Photo/Jeff Chiu

Ya en la segunda mitad, Olwan hizo historia para Jordania marcando el primer gol del combinado asiático en su debut mundialista. El atacante, que aprovechó una pérdida de Xaver Schlager con su equipo muy volcado, culminó con un disparo que golpeó primero el poste y después se fue contra la red para el 1-1.

El empate generó nerviosismo en una Austria que seguía, a la hora de partido, con solo un remate a puerta. Rangnick movió el banquillo quitando, entre otros, al capitán David Alaba, modificando el sistema a tres centrales e incorporando arriba al experimentado Marko Arnautovic.

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Precisamente fue el ‘7’, máximo goleador histórico del combinado austriaco, el autor del 2-1 a la salida de un córner en el que Abulaila realizó una mala salida, pero el VAR llamó al colegiado, que revisó en la pantalla una mano de Posch previa a un tanto que quedó anulado.

El segundo gol austriaco sí llegó más tarde, de nuevo en un saque de esquina, y en propia puerta de Al-Arab.

Arnautovic tuvo su revancha personal sobre el tiempo de descuento, cuando el árbitro sancionó penal y permitió que marcara el 3-1 definitivo en Santa Clara (California).

*Con información de Europa Press.