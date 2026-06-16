Colombia vs. Uzbekistán: Inteligencia Artificial pronostica marcador final del partido en el Mundial

Se palpita la previa del partido entre la Selección Colombia y Uzbekistán este jueves, 17 de junio, por la primera fecha del grupo K en el Mundial 2026. La hora de arranque será a partir de las 9:00 p. m. en el estadio Ciudad de México.

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Hay varias inquietudes sobre cómo podría quedar el partido. Aunque la favorita a ganar sea Colombia, es cierto que también se levanta mucha expectativa sobre lo que puede llegar a hacer Uzbekistán en la capital mexicana.

La inteligencia artificial lanzó su predicción y afirma que Colombia le va a ganar a Uzbekistán, aunque no dio un marcador tan amplio. De cumplirse, la Tricolor arrancaría con pie derecho su participación en este Mundial 2026.

Inteligencia artificial: “Colombia le va a ganar 2-0 a Uzbekistán”

Para la IA es claro: la Selección Colombia se va a imponer por 2-0 sobre Uzbekistán. Los factores que tomó en cuenta para determinar el pronóstico fueron actualidad de ambos equipos, últimos partidos y jugadores convocados.

La Selección Colombia presta especial atención al debut contra Uzbekistán. Foto: Getty Images

“La Selección Colombia llega a este histórico regreso mundialista con un proceso consolidado bajo la dirección de Néstor Lorenzo, respaldado por una nómina con gran rodaje internacional en el bloque defensivo. El equipo cafetero ha demostrado solidez y un funcionamiento dinámico en sus duelos de preparación, lo que les otorga una clara ventaja competitiva en el mediocampo y las transiciones rápidas. Por el contrario, Uzbekistán afronta este debut con la ilusión de jugar la primera Copa del Mundo de su historia, y aunque cuenta con figuras de proyección en ataque, la inexperiencia en este tipo de escenarios de máxima presión jugará en su contra”, explicó Gemini.

Y añadió: “Tomando en cuenta la jerarquía individual y el orden táctico de los sudamericanos frente al ímpetu, pero probable nerviosismo, de los asiáticos en su estreno absoluto, el encuentro se decantará en favor del combinado tricolor. El dominio de los tiempos y la efectividad en las áreas permitirán que el equipo imponga condiciones sin pasar mayores sobresaltos en su propia portería. De esta manera, el marcador final proyectado para este compromiso del Grupo K en el Estadio Azteca es de 2 — 0 a favor de Colombia”.

¿Qué canal pasa Uzbekistán vs. Colombia por la primera fecha del grupo K en el Mundial 2026?