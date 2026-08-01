Polémico dirigente de Millonarios se retira del club y deja mensaje de despedida: alivio en la hinchada

Siguen los cambios drásticos en Millonarios. Después de recibir una ola de críticas por sus funciones y toma de decisiones, Ricardo ‘Gato’ Pérez deja su cargo de forma definitiva como director deportivo del cuadro Embajador. Este nombre levantó mucha polémica en medio de la hinchada y en las redes sociales sus labores tuvieron un fuerte juicio.

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Pese a que la decisión estaba tomada meses atrás, ‘Gato’ Pérez llamaba la atención por su silencio en medio de la determinación, aunque se sabe que podría firmar como dirigente en otro club del fútbol colombiano. Ante el poco ruido del exjugador, ya se pronunció en las redes sociales en lo que para muchos hinchas azules se considera un ‘alivio’.

Cabe recordar que el puesto de Ricardo Pérez fue tomado por el argentino Ariel Michaloutsos, a quien ya se le carga responsabilidad por el mercado de pases de Millonarios y demás gestiones deportivas. Pese a que fue nombrado en noviembre de 2025, ‘Gato’ solo se despidió del Embajador hasta el 31 de julio de 2026 con un “gracias” en las redes.

Incluso, César Augusto Londoño en su espacio en Caracol Radio filtró la salida de Ricardo del cargo en octubre de 2025, pero se evidenció que iba a continuar en el club por más tiempo: “El Gato Pérez no sigue como director deportivo, no quiere decir que se va de Millonarios. El hombre encargado de hacer la veeduría, contratar y mirar jugadores, no va a ser Pérez”.

Ricardo Pérez, exfutbolista y dirigente colombiano Foto: Colprensa

Ricardo ‘Gato’ Pérez llegó a ser director deportivo de Millonarios en abril de 2024 y duró un año y seis meses en el cargo. Desde noviembre de 2025 pasó a la dirección administrativa del club y se encargaba de la logística, de los viajes, el contacto con los demás clubes e itinerario.

Despedida de Gato Pérez en las redes sociales

En una historia en la red social Instagram, Gato Pérez se despidió de la hinchada de Millonarios con un simple “gracias”, imagen con el escudo de Millonarios y emojis de un corazón azul y manos en modo súplica.

Gran parte de las protestas de la hinchada fueron dirigidas hacia él por sus gestiones, por consiguiente, también citando al presidente Enrique Camacho y el representante de los máximos accionistas, Gustavo Serpa.

Despedida del Gato Pérez Foto: Instagram

De esta manera, Gato Pérez, por ahora queda al margen de sus cargos en el fútbol colombiano. Sin embargo, suena con fuerza para tomar la presidencia del América de Cali.