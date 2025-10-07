Empezaron los cambios en Millonarios. Después de recibir una ola de críticas, Ricardo ‘Gato’ Pérez deja su cargo como director deportivo del cuadro embajador.

La decisión fue confirmada por el periodista César Augusto Londoño, quien dio información sobre las novedades que habrá en los altos mandos del club bogotano.

“El Gato Pérez no sigue como director deportivo, no quiere decir que se va de Millonarios. El hombre encargado de hacer la veeduría, contratar y mirar jugadores, no va a ser Pérez”, apuntó en El Pulso del Fútbol.

Millonarios no solo lo quitó del cargo que tenía desde 2024, sino que definió su reemplazo. “El nuevo director deportivo del equipo es Edgar Moreno, un hombre de la casa que ha sido fundamental en el descubrimiento de varias figuras en las categorías juveniles”.

Millonarios hace cambios en su estructura | Foto: Cristian Bayona

El nuevo cargo del ‘Gato’ Pérez

Según las palabras de Londoño, “el Gato Pérez va a pasar a la dirección administrativa-deportiva, es decir, se va a encargar de la gerencia que maneja la logística de los viajes, el contacto con los demás clubes... la parte administrativa-generencial de lo deportivo”.

Cabe recordar que Pérez llegó a Millonarios en abril del año pasado, en respuesta al lamentable fallecimiento de Ricardo ‘Pitirri’ Salazar.

En un principio trabajó de la mano con el cuerpo técnico de Alberto Gamero, antes del semestre que marcó la salida del entrenador samario por amenazas de hinchas.

En la primera parte del 2025 logró la renovación de Falcao García como una de sus principales banderas, pero con el paso del torneo fue perdiendo la confianza de la afición.

Este semestre resultó como el principal señalado por los fichajes que llegaron y la construcción de la plantilla que empezó dirigiendo David González y que hoy está bajo las órdenes de Hernán Torres.

Gran parte de las protestas de la hinchada fueron dirigidas hacia él, además del presidente Enrique Camacho y el representante de los máximos accionistas Gustavo Serpa.

Aunque la presión de la parcialidad azul logró que fuera retirado del cargo como director deportivo, todavía seguirá ligado a Millonarios y haciendo parte de la mesa directiva.

Millonarios se juega todo

Este movimiento se da en busca de reconciliarse con la hinchada y recibir su apoyo en los partidos que quedan por el ‘todos contra todos’ de la Liga Betplay.

Los embajadores marchan en la casilla 16 del campeonato con 14 puntos, justo antes de enfrentar al América de Cali en el Estadio El Campín.

Una victoria les permitirá seguir en carrera por la clasificación, pero caer derrotados significaría quedar al borde del abismo de la eliminación.