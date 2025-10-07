Suscribirse

Millonarios se pronunció sobre la salud de Miguel Ángel Russo: este es el comunicado oficial

Los embajadores no fueron ajenos a la delicada situación de su extécnico y enviaron un mensaje de apoyo hasta Argentina.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

7 de octubre de 2025, 4:52 p. m.
BUENOS AIRES, ARGENTINA - JULY 27: Head coach Miguel Angel Russo of Boca Juniors reacts following the team's defeat in a Torneo Clausura Betano 2025 match between Huracan and Boca Juniors at Tomas Adolfo Duco Stadium on July 27, 2025 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Rodrigo Valle/Getty Images)
Miguel Ángel Russo, técnico argentino de Boca Juniors | Foto: Getty Images

Miguel Ángel Russo, actual técnico de Boca Juniors, continúa con pronóstico reservado y bajo observación médica dentro de su casa en Buenos Aires.

Ante la delicada situación que atraviesa, Millonarios se pronunció y le envió un mensaje de apoyo recordando el título de liga que conquistó en el año 2017 cuando dirigía a los embajadores.

“Desde Millonarios FC, equipo profesional, directivos, cuerpo de apoyo y administrativo, enviamos un mensaje de fortaleza a nuestro querido Miguel Ángel Russo y toda su familia”, escribieron en redes sociales.

Contexto: Millonarios vs. América: hora exacta y canal para el duelo por la clasificación en Liga BetPlay

Russo ha sufrido quebrantos de salud en las últimas semanas y ahora mismo se encuentra delicado recibiendo atención médica en casa.

“¡Mucha fuerza Miguel! ¡La familia azul está contigo!”, agrega el comunicado oficial de Millonarios, añadiendo la frase que hizo célebre al DT durante su paso por el fútbol colombiano: “Todo se cura con amor”.

¿Qué le pasó a Miguel Ángel Russo?

De acuerdo a los reportes de la prensa argentina, Russo está delicado y el consejo de los médicos era que se internara en un centro asistencial. No obstante, el técnico le pidió a sus familiares que lo dejaran en casa, decisión que respetaron.

Al estratega argentino lo diagnosticaron con cáncer de vejiga y de próstata en el año 2017, cuando era técnico de Millonarios. Después de un intenso tratamiento pudo recuperarse y siguió trabajando en el fútbol.

Pero su estado de salud se ha deteriorado nuevamente desde que regresó a Boca Juniors y ya son varias las ocasiones en las que se ha ausentado de entrenamientos por chequeos en el hospital.

Russo asumió las riendas del cuadro xeneize por tercera vez en junio, en medio de un evidente deterioro físico.

Contexto: Andrés Llinás sale en defensa de los directivos de Millonarios: habló y ventiló su postura

Una de las primeras imágenes que causaron inquietud se dio a finales de agosto, durante un partido en el que Boca venció a Aldosivi en Mar del Plata, cuando se le vio decaído y somnoliento en el banco de suplentes.

El DT luego reapareció al mando frente a Rosario Central, donde fue ovacionado por la hinchada rosarina, que lo considera casi un prócer, y después acudió a La Bombonera para dirigir ante Central Córdoba, el 21 de septiembre.

“Hubo muchos que dijeron tonterías, que me entran por un oído y me salen por el otro. El que sabe de su salud es uno, el resto no. Si yo estoy trabajando es porque tengo el alta de todo, también de mi familia”, afirmó en una conferencia de prensa a mediados del mes pasado.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - SEPTEMBER 21: Head coach Miguel Angel Russo of Boca Juniors greets the fans prior to the second half during a Torneo Clausura Betano 2025 match between Boca Juniors and Central Cordoba at Estadio Alberto J. Armando on September 21, 2025 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)
Miguel Ángel Russo recibiendo una ovación de la hinchada de Boca Juniors | Foto: Getty Images

Comunicado de Boca Juniors

La situación de Miguel Ángel Russo es tan delicada que su club, Boca Juniors, decidió emitir un parte médico para informar a todos sus hinchas de lo que está pasando mientras Claudio Úbeda dirige al equipo profesional en calidad de interino.

“Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado”, escribió Boca en su cuenta oficial en X. “Acompañamos a Miguel y su familia en este momento”.

El fin de semana vencieron a Newell’s (5-0) y ese triunfo fue dedicado al DT. “Le dedicamos la victoria a Russo, es la cabeza de nuestro grupo y que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le mandamos mucha fuerza”, dijo el capitán Leandro Paredes.

