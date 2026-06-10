¿Qué partidos del Mundial 2026 se juegan este 11 de junio? Fecha, horario y canal de TV

Se paraliza el mundo por el comienzo del Mundial 2026 que se realiza en Estados Unidos, México y Canadá. Las 48 selecciones ya están en sus campamentos base, analizan sus cronogramas, ajustan modos de trabajo, se alistan para dar el golpe, cumplir con el favoritismo y no fallar en la máxima cita del balompié global.

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Tras las ceremonias de inauguración, cargadas de color, música y tradiciones, se dará comienzo al Mundial 2026 con dos partidos atractivos y que pueden dejar sorpresas. Por un lado, la anfitriona México saltará a la cancha del Estadio Azteca y jugará el primer compromiso de la Copa del Mundo.

A segunda hora, el turno será para Corea del Sur vs. República Checa, para cumplir con la primera fecha del Grupo A del Mundial 2026. Un partido será sobre la tarde en Colombia y Sudamérica, mientras que en la noche será el turno para los europeos y asiáticos.

Partido 1 - México vs. Sudáfrica

Fecha: Jueves, 11 de junio de 2026

Jueves, 11 de junio de 2026 Hora de Colombia: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Estadio: Estadio Azteca – Ciudad de México.

Estadio Azteca – Ciudad de México. Dónde ver en TV (Colombia):

Televisión abierta: Caracol Televisión (Gol Caracol) y Canal RCN . Televisión cerrada: DSports (DirecTV).

Dónde ver en Streaming: DGO (DirecTV), Disney+ (Plan Premium) y Paramount+.

Corea del Sur vs. República Checa

Fecha: Jueves, 11 de junio de 2026

Jueves, 11 de junio de 2026 Hora de Colombia: 9:00 p. m.

9:00 p. m. Estadio: Estadio Akron (Guadalajara, México).

Estadio Akron (Guadalajara, México). Dónde ver en TV (Colombia):

Televisión cerrada: DSports (DirecTV) y Win Sports . (Este partido no va por señal abierta de Caracol, ni RCN).

Dónde ver en Streaming: DGO (DirecTV) y Paramount+.

México y Corea del Sur, favoritas

La Selección México parte como gran favorita en el duelo con Sudáfrica en el Estadio Azteca. En medio de protestas sociales en la Ciudad de México, el ‘Tri’ está obligado a no fallar y dar el primer golpe en el Mundial 2026. Los mexicanos cargan con una gran deuda en la historia, pues la potencia de la Concacaf no logra los cuartos de final en una Copa del Mundo desde las citas en 1970 y 1986, donde, precisamente, también fue anfitriona.

Hirving “Chucky” Lozano, frente a la selección Uruguay Foto: Getty Images

En el duelo de fondo, Corea del Sur con más silencio que bulla, asiste a este Mundial a exponer sus avances en el fútbol. La creatividad y jerarquía de varios de sus futbolistas que militan en la élite de Europa les permite tener los focos a su favor, aunque el debut será ante una siempre peligrosa República Checa, que se metió en la cita mundialista tras vencer a Dinamarca en penaltis en el repechaje de la UEFA.