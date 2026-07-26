Juan Carlos Osorio dijo qué ‘joya’ merece la oportunidad en Selección Colombia: un borrado del Mundial

Siguen las reacciones por lo que fue el Mundial 2026 en Selección Colombia. Ahora quien habló fue Juan Carlos Osorio, reconocido entrenador de 65 años con recordados pasos por México, Atlético Nacional, Once Caldas y Millonarios.

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Una de las opiniones de Osorio fue el jugador colombiano que mereció una oportunidad en el Mundial 2026. Para el estratega, pudo haber sido un jugador que ofrecía características distintas.

“Juan Manuel Rengifo pudo ser un jugador adicional”

El Colombiano le preguntó a Osorio: “Usted también ha cuestionado la composición de la nómina. ¿Cómo habría estructurado una convocatoria de 26 jugadores?”.

A eso, el estratega respondió: “Nosotros tenemos un ejercicio muy sencillo: escoger dos jugadores por cada posición del campo. Son 22 futbolistas de campo, más tres arqueros, y queda un cupo adicional para un jugador diferencial o una apuesta especial. De esa manera se logra equilibrio”.

“En mi opinión, ese jugador adicional pudo haber sido alguien como Rengifo, si se quería apostar por él, o incluso un defensor zurdo que ofreciera características distintas. El objetivo es que cada posición tenga dos alternativas con perfiles diferentes”, añadió.

Juan Manuel Rengifo, figura de Atlético Nacional. Foto: @nacionaloficial

Juan Manuel Rengifo tiene 21 años y es una de las grandes promesas en el Fútbol Profesional Colombiano. Tiene contrato con Atlético Nacional hasta diciembre de 2028, y en poco tiempo ya dio destellos con el verde de Antioquia.

Ha sido tan destacado el reciente nivel de Rengifo, que antes de que saliera la lista de 25 jugadores colombianos al Mundial, se especulaba si el volante ofensivo podría estar entre los integrantes. Al final, no fue así.

Es un diamante en bruto de Nacional, al que Transfermarkt ya le coloca un valor de 5 millones de euros en el mercado.

Es muy probable que Rengifo empiece a tener llamados a la Selección Colombia. Con la renovación de Néstor Lorenzo como entrenador, la expectativa está en el cambio generacional que hará el argentino en el plantel.

¿Y Jhon Jáder Durán?

Osorio también dio otro nombre que hubiese llevado al Mundial 2026: Jhon Jáder Durán. El polémico delantero de 22 años que aunque parecía indispensable en el combinado cafetero, perdió su lugar en los llamados.

Jhon Durán cuando vestía los colores de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

“Sin ninguna duda. Yo sí lo habría llevado como el jugador número 26. Habría hablado previamente con él y le habría explicado su rol. Le habría dicho: ‘Lo llevo porque en algún momento podemos necesitarte veinte minutos para resolver un partido. Si se comportaba bien, el fútbol seguramente le iba a dar esa oportunidad’“, dijo Osorio.