“No me pude pensionar”: Luis Eduardo Arango revela sus crisis económicas y problemas de salud

El reconocido actor colombiano Luis Eduardo Arango, con una amplia trayectoria en la televisión, el cine y el teatro del país, abordó los complejos momentos económicos y personales que ha atravesado a lo largo de su vida artística. En entrevista con el programa de entretenimiento Lo Sé Todo, el intérprete abrió su corazón para exponer una situación común entre varios profesionales del gremio de la actuación en Colombia: la falta de una estabilidad prestacional para la vejez.

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Arango, recordado por memorables producciones y por papeles recientes de alto impacto como Octavio, en la telenovela Pa’ quererte, confesó que no logró consolidar un fondo de jubilación a lo largo de su carrera.

Durante la conversación con el programa de televisión, el actor describió con franqueza la gestión de sus finanzas personales a lo largo de los años. “Mi vida es un despelote. Digamos, hablando financieramente, yo nunca pude, nunca pude. Yo no tengo pensión, por ejemplo”, afirmó.

Según explicó, en los inicios de su carrera artística no existía una cultura ni una información clara sobre la importancia de cotizar para la vejez: “No lo logré porque cuando empecé no tenía ni idea de que eso tenía que ser así. Cuando llegué a tener idea ya era muy tarde, ya no tenía eso”.

La falta de este respaldo económico derivó en severas crisis presupuestales durante periodos de inactividad laboral, lo que en su momento lo llevó a considerar decisiones drásticas. Arango relató que, antes de vincularse a la producción Flor de Oro, estuvo a punto de vender sus únicos bienes —su apartamento y su vehículo— para trasladarse a Medellín y trabajar como taxista.

El proceso de venta, sin embargo, se vio frustrado en el último minuto. “Empecé a vender el apartamento y cuando fui a hacer la escritura de venta (...), la señora que iba a comprarlo no llegó a la notaría. Entonces yo dije: ‘no lo vendo’. Al día siguiente me llamaron para Flor de Oro“, recordó el actor, atribuyendo a ese imprevisto el reinicio de su actividad en las pantallas.

Más allá del ámbito económico, el artista de 73 años abordó momentos oscuros en su salud emocional. Reveló que enfrentó episodios profundos de depresión en los que llegó a cuestionar la continuidad de su vida. “Empecé a pensar que no había por qué seguir en el mundo”, expresó en la entrevista. En dicho contexto, destacó la intervención intuitiva de su hijo mayor como un factor determinante para superar la crisis.

Asimismo, Arango se refirió a las enfermedades que ha sufrido recientemente, señalando que el estrés acumulado le genera repercusiones corporales. En este aspecto, resaltó el acompañamiento constante de su esposa, Leidy Johana Cárdenas, quien es psicóloga. El actor señaló que su apoyo profesional y personal ha sido un pilar indispensable para afrontar los retos propios de la edad y del desgaste físico que implica el ritmo de la actuación.