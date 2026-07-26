Al-Hilal pone una fortuna por Luis Díaz: esta es la cifra que pagarían por sacarlo del Bayern Múnich

Luis Díaz está siendo sondeado como posible fichaje de Al-Hilal para la próxima temporada. El equipo de Arabia Saudita lo tiene en sus planes para el mercado de fichajes y estaría dispuesto a ofrecer una fortuna para sacarlo del Bayern Múnich.

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Según el periodista Sacha Tavolieri, la dirigencia del club saudí tiene una importante cifra de dinero separada para atacar por el fichaje de Lucho.

“Al-Hilal continúa explorando el mercado en busca de jugadores de ataque. En el caso de Luis Díaz, Richard Hughes está liderando las negociaciones. El club saudí está dispuesto a convencer al entorno del colombiano con un salario de alrededor de 25 millones de euros netos por temporada”, informó.

Más allá del sueldo, que sería muy superior a lo que gana actualmente en el Bayern, la cifra que están dispuestos a ofrecer por su fichaje lo convertiría en el colombiano más caro de la historia.

“El club saudí cuenta con un presupuesto total de transferencias de 350 millones de dólares este verano y está preparado para ofrecer entre 120 y 150 millones de dólares para fichar a Díaz si el colombiano da luz verde”, apuntó Tavolieri.

Luis Díaz ha hecho oídos sordos a lo que se está hablando en Europa. El atacante colombiano publicó una foto junto a su esposa, Geraldine Ponce, disfrutando de las vacaciones en un paradisiaco destino con playa, sol y mar.

Para el guajiro es necesario desconectarse del fútbol y pasar página de los sucedido en el Mundial 2026, donde solo marcó un gol contra Uzbekistán en el primer partido de la fase de grupos.

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Su nivel no fue el esperado por los hinchas de la Selección Colombia; sin embargo, en el mercado de fichajes sigue teniendo un perfil muy importante por lo hecho con la camiseta del Bayern Múnich,

Lucho salió del Liverpool con la esperanza de ser protagonista en Alemania y lo logró. Durante su primera temporada oficial marcó 26 goles y dio 23 asistencias, la mejor marca de toda su carrera a nivel de clubes profesionales.

Vincent Kompany, técnico del Bayern, cuenta con él para la próxima campaña que iniciará en el mes de agosto. La dirigencia del conjunto bávaro tiene pensado darle continuidad a la columna vertebral que logró los títulos de la Bundesliga y la Copa de Alemania, además de llegar a semifinales de la Champions League.

Vincent Kompany y Luis Díaz en un partido contra el Hamburgo. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Luis Díaz se presentará en los próximos días a los trabajos de pretemporada, junto al resto de jugadores que participaron del Mundial 2026 como Harry Kante y Michael Olise.

De regreso en Alemania tendrá que sentarse a discutir sobre este interés del Al-Hilal y tomar una decisión clave su futuro, teniendo en cuenta que se trata de cifras imposibles de pagar para cualquier equipo importante de Europa.