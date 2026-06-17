Colombia bailó al son de Luis Díaz y le ganó a Uzbekistán: tres puntos y paso firme en el Mundial 2026

Como Luis Díaz quiso, Colombia bailó y ganó 3-1. El guajiro dio asistencia y marcó gol en el partido contra Uzbekistán, este miércoles 17 de junio, por la primera fecha del grupo K en el Mundial 2026. Cuando las papas queman, aparece el extremo nacido en Barrancas.

Magistral jugada de Luis Díaz que resuena en el Mundial 2026: magia ante Uzbekistán es viral

Tras estrellar un balón en el palo, y de haber vuelto loca a la defensa uzbeka, Luis Díaz se inventó una magnifica asistencia a los 40′ del primer tiempo. Vio que Daniel Muñoz se desmarcó, le dejó un pase milimétrico al lateral derecho y este último puso el 1-0 parcial con el que Colombia se fue ganando al descanso.

¡QUÉ GOLAZO, POR FAVOR! Exquisita asistencia de Lucho Díaz y definición de primera de Daniel Muñoz para el 1-0 de Colombia contra Uzbekistán.



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Es cierto que, previo al primer gol, a Colombia le costó encontrar los caminos. Fue imprecisa y, aunque siempre dominó, le faltaba ser completamente efectiva.

El aliento desde la tribuna, en el estadio Ciudad de México, nunca faltó. Miles de hinchas colombianos conmovieron al mundo entero con la entonación del himno nacional, además de llenar de emoción a sus propios jugadores.

¡UN MOMENTO REALMENTE EMOCIONANTE! Así sono el Himno de Colombia en la previa al partido contra Uzbekistán.



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Ya para la segunda mitad, Colombia siguió intentando de cara al arco rival, pero no encontraba los caminos. Virtud también de Uzbekistán, que plantó un bloque defensivo sólido por orden de su entrenador, campeón del mundo como jugador en Alemania 2006, el italiano Fabio Cannavaro.

Sin embargo, Ciudad de México pasó del dulce olor a café a la zozobra sobre los 60′. Abbosbek Fayzullaev aprovechó un groso error del portero tricolor, Camilo Vargas, y mandó el balón a guardar. Hubo silencio, pero no rendición.

BALDAZO DE AGUA FRÍA PARA LA SELE: Fayzullaev capturó un rebote y marcó el 1-1 de Uzbekistán contra Colombia.



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Colombia adelantó sus bloques, a pesar de que Uzbekistán cuidaba su empate parcial de oro (1-1). Solo pasaron cinco minutos desde el gol asiático para que Luis Díaz evitara que la debacle fuera eterna.

Lucho puso el 2-1 sobre los 65′ y lo gritó con el alma. Él y todo el staff técnico, más los jugadores, entendían que era un gol vital en las aspiraciones mundialistas del combinado cafetero.

¡ASISTENCIA DE PUERTA Y GOL DE LUCHO DÍAZ! La fórmula de Colombia para marcar el 2-1 ante Uzbekistán.



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Lo que vino después fue un ida y vuelta constante. Uzbekistán, que antes no había jugado un mundial, trató de buscar las formas del empate. Sin embargo, además de defenderse bien, Colombia tampoco renunció al ataque y tuvo varias opciones de adelantarse en el marcador.

Finalmente, tras una increíble lucha de balón, Juan Camilo Cucho Hernández centró el balón y Jaminton Campaz encajó el 3-1 definitivo. Después, Uzbekistán estrelló el balón contra el palo.

Colombia ya se concentra en el próximo partido, contra RD Congo, el 23 de junio a las 9:00 p.m. en Guadalajara. En contraste, a Uzbekistán le toca contra Portugal, ese mismo día, pero en Houston y a las 12:00 p.m.

Datos que dejó el partido Colombia vs. Uzbekistán

Marcador final : Colombia 3-1 Uzbekistán

: Colombia 3-1 Uzbekistán Fecha : 17 de junio de 2026 - primera jornada del grupo K en el Mundial

: 17 de junio de 2026 - primera jornada del grupo K en el Mundial Estadio : Ciudad de México

: Ciudad de México Alineaciones titulares:

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jéfferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez.

Uzbekistán: Yusupov; Khusanov, Ashurmatov, Abdullaev; Karimov, Shukurov, Mozgovoy, Nasrullaev; Fayzullaev, Shomurodov, Urunov.