Deportes

Colombia bailó al son de Luis Díaz y le ganó a Uzbekistán: tres puntos y paso firme en el Mundial 2026

De amarillo, azul y rojo se vistió el estadio Ciudad de México, antes Azteca, que ha visto finales de Copa del Mundo y que ahora fue escenario del triunfo de Colombia sobre Uzbekistán.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
17 de junio de 2026 a las 11:07 p. m.
Así celebró el gol de la victoria de Colombia el atacante Luis Díaz, quien marcó su primer gol en un Mundial, en la victoria de la Tricolor 2-1 sobre Uzbekistán.
Así celebró el gol de la victoria de Colombia el atacante Luis Díaz, quien marcó su primer gol en un Mundial, en la victoria de la Tricolor 2-1 sobre Uzbekistán. Foto: Copa Mundial Fifa

Como Luis Díaz quiso, Colombia bailó y ganó 3-1. El guajiro dio asistencia y marcó gol en el partido contra Uzbekistán, este miércoles 17 de junio, por la primera fecha del grupo K en el Mundial 2026. Cuando las papas queman, aparece el extremo nacido en Barrancas.

Momento de la jugada de Luis Díaz ante Uzbekistán.
Magistral jugada de Luis Díaz que resuena en el Mundial 2026: magia ante Uzbekistán es viral

Tras estrellar un balón en el palo, y de haber vuelto loca a la defensa uzbeka, Luis Díaz se inventó una magnifica asistencia a los 40′ del primer tiempo. Vio que Daniel Muñoz se desmarcó, le dejó un pase milimétrico al lateral derecho y este último puso el 1-0 parcial con el que Colombia se fue ganando al descanso.

Es cierto que, previo al primer gol, a Colombia le costó encontrar los caminos. Fue imprecisa y, aunque siempre dominó, le faltaba ser completamente efectiva.

El aliento desde la tribuna, en el estadio Ciudad de México, nunca faltó. Miles de hinchas colombianos conmovieron al mundo entero con la entonación del himno nacional, además de llenar de emoción a sus propios jugadores.

Ya para la segunda mitad, Colombia siguió intentando de cara al arco rival, pero no encontraba los caminos. Virtud también de Uzbekistán, que plantó un bloque defensivo sólido por orden de su entrenador, campeón del mundo como jugador en Alemania 2006, el italiano Fabio Cannavaro.

Sin embargo, Ciudad de México pasó del dulce olor a café a la zozobra sobre los 60′. Abbosbek Fayzullaev aprovechó un groso error del portero tricolor, Camilo Vargas, y mandó el balón a guardar. Hubo silencio, pero no rendición.

Colombia adelantó sus bloques, a pesar de que Uzbekistán cuidaba su empate parcial de oro (1-1). Solo pasaron cinco minutos desde el gol asiático para que Luis Díaz evitara que la debacle fuera eterna.

Lucho puso el 2-1 sobre los 65′ y lo gritó con el alma. Él y todo el staff técnico, más los jugadores, entendían que era un gol vital en las aspiraciones mundialistas del combinado cafetero.

Lo que vino después fue un ida y vuelta constante. Uzbekistán, que antes no había jugado un mundial, trató de buscar las formas del empate. Sin embargo, además de defenderse bien, Colombia tampoco renunció al ataque y tuvo varias opciones de adelantarse en el marcador.

Finalmente, tras una increíble lucha de balón, Juan Camilo Cucho Hernández centró el balón y Jaminton Campaz encajó el 3-1 definitivo. Después, Uzbekistán estrelló el balón contra el palo.

Colombia ya se concentra en el próximo partido, contra RD Congo, el 23 de junio a las 9:00 p.m. en Guadalajara. En contraste, a Uzbekistán le toca contra Portugal, ese mismo día, pero en Houston y a las 12:00 p.m.

Datos que dejó el partido Colombia vs. Uzbekistán

  • Marcador final: Colombia 3-1 Uzbekistán
  • Fecha: 17 de junio de 2026 - primera jornada del grupo K en el Mundial
  • Estadio: Ciudad de México
  • Alineaciones titulares:

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jéfferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez.

Uzbekistán: Yusupov; Khusanov, Ashurmatov, Abdullaev; Karimov, Shukurov, Mozgovoy, Nasrullaev; Fayzullaev, Shomurodov, Urunov.