Vozinha y el papelón con Colo Colo: ya lo presentaron, no viaja a Chile y se le vincula con otro equipo

Vozinha sería nuevo arquero de Colo-Colo, aunque no se descarta un papelón debido a los últimos movimientos y reportes que llegan desde Brasil y Marruecos. El club chileno lo anunció de forma oficial en días pasados, sin pensar que iba a tener contratiempos que tienen en vilo su contratación.

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Los reportes indican que esto se convirtió en un novelón. El presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa, lo había anunciado como refuerzo el pasado 24 de julio. Tuvo que pasar algo más de una semana para encender las alarmas, pues Vozinha no se presenta en Chile y además se le está vinculando con un club africano.

Incluso, se cree que Vozinha no ha completado los exámenes médicos con Colo Colo y pese a que está todo listo para su presentación en el Monumental, su ausencia, la revisión incompleta y los rumores de su nuevo club en África hacen pensar lo peor en Santiago de Chile.

Rumores de nuevo equipo y versión de su representante

La información se filtró en la prensa africana, pues se menciona que Vozinha estaría cerca de firmar con el RS Berkane de Marruecos. Por otra parte, el representante del jugador, Bernardo Vasconcelos, negó rotundamente que exista una propuesta adicional con el mencionado equipo y confesó que el portero de 40 años de edad tiene intenciones de cumplir su palabra con Colo Colo.

Vozinha llega a Colo-Colo después de ser figura revelación en el Mundial 2026. Foto: Getty Images

Cabe recordar que el arquero de Cabo Verde se hizo famoso durante el Mundial 2026 por sus sorprendentes atajadas y ser la gran figura en partidos contra España y Argentina, que se convirtieron en los dos finalistas de a Copa del Mundo. Su fama subió como espuma, hasta alcanzar 30 millones de seguidores en Instagram.

Colo Colo anunció el fichaje de Vozinha sin pensar en contratiempos

Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, nació en Mindelo, en la isla de São Vicente, el 3 de junio de 1986. Su camino no fue fácil: solo a los 26 años pudo firmar su primer contrato profesional.

Hasta hace unos meses jugaba para el GD Chaves, equipo de la segunda división de Portugal. Pero su espectacular desempeño en el Mundial contra España, Uruguay, Arabia Saudita y Argentina le permitió abrirse nuevas puertas en el mercado de fichajes.

El arquero de Cabo Verde Vozinha estaría en el radar de uno de los grandes del continente. (AP Foto/Ashley Landis) Foto: AP Photo/Ashley Landis

Colo Colo, en magistral jugada para defender su arco e impactar al mundo digital, lo convenció para que firmara y aunque todo está listo, los detalles que faltan por cumplir tiene retrasada la logística en Santiago.

“Vozinha va a ser jugador de Colo Colo, en los próximos días va a viajar a Chile, se va a someter a los exámenes de rigor como corresponde y después será presentado aquí en el Estadio Monumental”, afirmó Aníbal Mosa, presidente de Colo Colo, en la previa del partido contra Deportes Limache, por la Liga Chilena, el 24 de julio pasado.