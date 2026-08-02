Atentos conductores de carros y motos en Medellín: este lunes 3 de agosto empieza a regir la nueva rotación del pico y placa

Desde la Secretaría de Movilidad de Medellín le recordaron a los conductores de vehículos particulares y motocicletas que este lunes, 3 de agosto, empezará a regir la nueva rotación del pico y placa.

De tal modo, durante el primer día, la restricción aplicará para los carros cuyas placas terminen en 5 y 8, así como para las motos cuyo primer número sea 5 y 8.

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“La medida estará vigente de lunes a viernes, entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m. Del 3 al 6 de agosto se desarrollará una semana pedagógica para los vehículos particulares, excepto para taxis”, resaltaron.

No obstante, a partir del 10 de agosto, incumplir la restricción dará lugar a un comparendo de $633.232, además de la posible inmovilización del vehículo.

“Nuestro llamado es a consultar con anticipación el día de restricción de cada vehículo y acatar la norma para el bienestar de todos en las vías. Cumplir con el pico y placa es aportar a una movilidad más fluida, organizada y segura. Estas restricciones se implementan para facilitar los desplazamientos y mejorar la circulación en las calles”, dijo el secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz.

El funcionario también recordó que durante el primer semestre del año en curso, fueron impuestos 8.193 comparendos por violar la medida.

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“La movilidad en Medellín es un compromiso de todos. Queremos cuidarte, no sancionarte. Nuestra prioridad es usted”, agregó Ruiz.

El pico y placa para taxis durante el segundo semestre:

Pico y placa para taxis en Medellín. Foto: Secretaría de Movilidad de Medellín.

Vías exentas del pico y placa en Medellín

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Movilidad, dicha medida no aplicará por el sistema vial del río (autopista Sur, avenida Regional y avenida Paralela), la avenida Las Palmas, avenida 33 (desde el río hasta su conexión con Las Palmas), calle 10 (desde el río hasta la Terminal del Sur y su conexión con el Aeropuerto Enrique Olaya Herrera), laterales de la quebrada La Iguaná (entre carreras 63 y 80), calzada norte (sentido oriente-occidente) del puente Horacio Toro, entre los lazos que permiten hacer el retorno al sur.

Pico y placa en Medellín. Foto: Secretaría de Movilidad de Medellín.

Así mismo, recordaron que la restricción vehicular no aplicará en los corregimientos de Medellín.