Medellín se prepara para vivir una de las citas más esperadas de la Feria de las Flores. El tradicional Desfile de Autos Clásicos y Antiguos crecerá este año con importantes novedades para los amantes del patrimonio automotor.

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Las novedades que traerá el Desfile de Autos Clásicos de Medellín

La edición 29 del Desfile de Autos Clásicos y Antiguos promete marcar un antes y un después en la historia de este tradicional evento de la Feria de las Flores.

En 2026, los asistentes no solo verán más vehículos en las calles de Medellín, sino también más motocicletas clásicas, un recorrido más largo y una temática que rendirá homenaje al papel de las mujeres en distintos ámbitos de la sociedad.

La Fundación Museo del Transporte de Antioquia, organizadora del desfile, confirmó que este año recibió más de 700 solicitudes de inscripción.

Esta ha sido la cifra más alta registrada hasta ahora, lo que permitirá aumentar el número de automóviles y motocicletas que harán parte del recorrido, consolidando el evento como uno de los principales atractivos de la Feria de las Flores.

El desfile se realizará el viernes 7 de agosto y comenzará a las 9:45 de la mañana.

La caravana partirá desde la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), en Laureles, y finalizará en la Universidad EAFIT, en El Poblado, después de recorrer cerca de 18 kilómetros, una distancia superior a la de ediciones anteriores.

El nuevo trayecto cruzará ambos costados del río Medellín para permitir que más ciudadanos disfruten del espectáculo.

El Desfile de Autos Clásicos y Antiguos ampliará su recorrido y rendirá homenaje a las mujeres con la temática "Mujeres al Volante" en 2026. Foto: Captura de pantalla Instagram @museodeltransporte

El reconocimiento a las mujeres será el eje del desfile

Los organizadores explicaron que la edición de este año tendrá como eje central “Mujeres al Volante”,una propuesta que va mucho más allá del mundo automotor.

El homenaje busca reconocer a las mujeres que, desde la ciencia, la cultura, la empresa, el deporte, la educación y otros escenarios, han impulsado transformaciones en la sociedad.

El mensaje, según la Fundación Museo del Transporte, no gira únicamente alrededor de quién conduce un automóvil, sino de quién lidera, inspira y abre camino para nuevas generaciones.

Como es tradición, el público podrá apreciar auténticas joyas sobre ruedas cuidadosamente restauradas por coleccionistas y aficionados.

Muchos de estos vehículos conservan piezas originales y representan diferentes épocas de la industria automotriz mundial, convirtiendo el desfile en un museo itinerante que despierta la nostalgia de adultos y la curiosidad de los más jóvenes.

El crecimiento del evento responde también al interés que sigue despertando entre propietarios de vehículos clásicos y antiguos.

La alta demanda de inscripciones refleja el auge del coleccionismo y de la conservación del patrimonio automotor en Colombia, una labor que durante décadas ha sido impulsada por clubes especializados y por la Fundación Museo del Transporte de Antioquia.

Para quienes deseen seguir el recorrido desde zonas preferenciales, la organización habilitó graderías en distintos puntos del trayecto.

Además, se podrá observar gratuitamente el paso de los vehículos desde los espacios públicos a lo largo del recorrido.

El Desfile de Autos Clásicos y Antiguos se perfila como una de las grandes novedades de la Feria de las Flores 2026 y espera reunir a miles de espectadores para celebrar la historia del automóvil y el patrimonio cultural de Medellín.