Así puede evitar fotomultas en las vías de Antioquia: consulte el mapa de cámaras y los límites de velocidad

Las cámaras de fotomultas instaladas en el país tienen como objetivo fortalecer la seguridad vial y promover el cumplimiento de las normas de tránsito. Estos dispositivos, ubicados en diferentes puntos estratégicos, permiten identificar de manera automática varias infracciones, por lo que un descuido al volante puede terminar en una sanción.

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Uno de los aspectos que más deben tener en cuenta los conductores es la velocidad permitida en cada corredor. Los límites cambian según el tipo de vía, para una zona urbana el máximo es de 50 km/h, en sectores escolares y residenciales de 30 km/h y por su parte, en las carreteras nacionales y departamentales es de 90 km/h.

Las cámaras también registran otras infracciones relacionadas con el comportamiento de los conductores frente a los peatones. No ceder el paso en los cruces autorizados puede derivar en una multa, además de representar un riesgo para quienes transitan a pie.

Otro punto que suele generar sanciones es la falta de documentación obligatoria. Circular con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vencido o no contar con la revisión técnico-mecánica vigente puede acarrear multas, ya que ambos requisitos son indispensables para que un vehículo pueda movilizarse legalmente.

Los conductores también deben prestar atención a las restricciones de pico y placa. Las cámaras de fotodetección permiten identificar los vehículos que circulan durante los horarios en los que aplica la medida, por lo que consultar previamente el calendario vigente puede evitar una sanción innecesaria.

La ubicación de estos dispositivos varía según el municipio. En Antioquia, la mayor concentración de cámaras se encuentra en Medellín, aunque también existen en otros corredores del departamento. Las ubicaciones oficiales pueden consultarse a través del Mapa SIMM de Medellín, disponible en las plataformas oficiales del Sistema Inteligente de Movilidad.

Mapa SIMM de Medellín. Foto: Tomado de la pagina de la Alcaldía de Medellín.

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Asimismo, respetar la señalización de los semáforos sigue siendo una de las recomendaciones más importantes. Cruzar con la luz roja o acelerar cuando el semáforo cambia a amarillo son conductas que pueden ser detectadas por estos dispositivos y que, además de representar una infracción, aumentan el riesgo de accidentes en las intersecciones.

En ese sentido, la mejor estrategia para evitar una fotomulta, en Antioquia y la mayor parte del país, sigue siendo conducir de forma preventiva, respetar los límites de velocidad, dar prioridad a los peatones, mantener la documentación vigente y cumplir las normas de tránsito.