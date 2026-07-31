El regalo de movilidad que espera Bogotá: el tren de cercanías tendrá 11 estaciones en la ciudad

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, confirmó que el proyecto Regiotram del Norte inicia una nueva fase este 31 de julio. Destacó las 11 estaciones que tendrá Bogotá dentro del trazado.

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Bogotá será clave en el tren de cercanías del norte

Mientras Bogotá celebra un nuevo aniversario, uno de los proyectos llamados a cambiar el futuro de la capital da un nuevo paso: el tren de cercanías del norte comienza su primera fase de contratación y tendrá 17 estaciones, 11 de ellas dentro de la ciudad.

El Regiotram del Norte, también conocido como Tren de Zipaquirá, se perfila como una de las principales apuestas para mejorar la conexión entre Bogotá y los municipios de la Sabana Norte.

La ministra Rojas destacó que Bogotá tendrá un papel protagonista dentro del proyecto y aseguró que la capital no quedó excluida de esta iniciativa ferroviaria.

Según explicó la funcionaria, 11 de las 17 estaciones contempladas estarán ubicadas dentro de Bogotá, mientras que las restantes estarán distribuidas entre Chía, Cajicá y Zipaquirá.

Las ubicaciones previstas dentro de la capital incluyen:

Carrera 66 con calle 22.

Carrera 66 con avenida El Dorado.

Avenida NQS con calle 72.

Avenida NQS con calle 92.

Avenida NQS con calle 94.

Avenida Novena con calle 116.

Avenida Novena con calle 134.

Avenida Novena con calle 161.

Avenida Novena con calle 170.

Avenida Novena con calle 200.

Avenida Novena con calle 240.

Estas estaciones permitirán que el sistema tenga presencia en puntos estratégicos de la ciudad y facilite la conexión de los usuarios que se movilizan entre Bogotá y la Sabana.

1️⃣ | Tren de Zipaquirá

¡Empieza un nuevo capítulo para la movilidad de Bogotá y la Sabana! El 31 de julio inicia la primera fase del proceso de contratación del Tren de Zipaquirá. La ministra @maferojas destaca que esta es una apuesta por una conectividad más moderna y sostenible https://t.co/n6C6Rj0zd2 pic.twitter.com/LeqGBjBOew — MinTransporte (@MinTransporteCo) July 30, 2026

31 de julio: fecha clave para el avance del proyecto

Uno de los anuncios más importantes realizados por la ministra Rojas tiene que ver con el inicio del proceso de contratación.

La funcionaria confirmó que este 31 de julio de 2026 comienza la primera fase del proceso contractual del Regiotram del Norte, un paso que acerca el proyecto a su etapa de ejecución.

“Seguimos cumpliendo y este 31 de julio inicia la primera fase del proceso de contratación. El proceso de estructuración de la licitación se hizo con el IFC, una entidad seria del Banco Mundial que garantiza soporte técnico y transparencia”, explicó Rojas.

El respaldo del IFC (Corporación Financiera Internacional), entidad perteneciente al Grupo Banco Mundial, busca aportar acompañamiento técnico al proceso de estructuración y fortalecer las condiciones de transparencia en la contratación.

Otro de los puntos destacados del proyecto es su esquema financiero.

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De acuerdo con la información entregada sobre la iniciativa, el Regiotram del Norte contará con una cofinanciación histórica, en la que aproximadamente el 82 % de los recursos serán aportados por el Gobierno nacional.

Esta participación busca garantizar la ejecución de una obra considerada estratégica para la movilidad regional y para la conexión entre Bogotá y los municipios del norte de Cundinamarca.

El Regiotram del Norte aparece como una de las obras que podrían marcar un cambio en la forma en que Bogotá se relaciona con su entorno.