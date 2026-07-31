Aparece video del momento exacto en el que apuñalaron a estudiante en la Universidad Nacional: así fue el salvaje ataque

Hay gran preocupación en la Universidad Nacional, en Bogotá, después de que se confirmara que tres jóvenes fueron apuñalados al interior de la institución educativa, más exactamente en inmediaciones del Edificio de Ciencias Agrarias.

Tres jóvenes fueron apuñalados en medio de altercado dentro de la Universidad Nacional

En las últimas horas, se conoció un video que muestra el momento exacto de uno de los ataques y que es clave en medio de la investigación que se está realizando.

Las imágenes fueron reveladas por Noticas RCN y la víctima es un representante estudiantil. Todo se dio en medio de los enfrentamientos que se han dado entre mismos integrantes de la comunidad universitaria.

De acuerdo con el testimonio del afectado, intentó retirar una pancarta que estaba en el lugar y fue entonces cuando varios encapuchados se le fueron encima y lo atacaron.

En el video se observa el momento preciso en el que por lo menos cuatro hombres lo comienzan a golpear en repetidas oportunidades. Durante esto, utilizaron armas cortopunzantes y le generaron varias heridas.

“En la historia clínica aparecen dos puñaladas, una en el brazo y otra en la pierna, pero se pueden contar en el video cómo las lanzaban indiscriminadamente“, contó la víctima en diálogo con el medio mencionado.

Fueron varios segundos en los que los agresores arremetieron en contra del representante estudiantil, que finalmente en un momento terminó cayendo al piso. Sin embargo, el ataque continuó.

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La víctima afirmó que cuando todo ocurrió llevaba una chaqueta de cuero y que esta evitó que las consecuencias fueron mayores, ya que fueron por lo menos 8 puñaladas.

Debido a las lesiones, este joven deberá permanecer incapacitado durante 7 días, mientras crece el temor por lo que está ocurriendo al interior de la Universidad Nacional.

Al igual que este representante, otros dos estudiantes también fueron atacados y apuñalados con armas cortopunzantes en las instalaciones del centro educativo. Uno de ellos deberá estar bajo observación médica durante 40 días.

José Ismael Peña Reyes, rector de la universidad, se pronunció rechazando estas agresiones y dejando en claro que las diferencias no deberían conllevar a actos de violencia.

"Desde el momento en que se conocieron los hechos, se activaron los protocolos institucionales de atención, acompañamiento a las víctimas y resguardo de la información“, dijo.

Por ahora, las investigaciones se adelantan para identificar a los responsables de estos hechos, que generan rechazo y preocupación.