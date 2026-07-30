Procuraduría inicia vigilancia sobre la elección del representante del Consejo Superior de la Unal

SEMANA conoció en primicia que la Procuraduría General de la Nación inició toda una actuación preventiva de vigilancia sobre la designación del próximo representante del Consejo Nacional de Educación Superior ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional.

Por eso el ente de control también le llamó la atención al Ministerio de Educación, liderado por Daniel Rojas, al Consejo Nacional de la Educación Superior (CESU) y a las autoridades competentes, para que se encarguen de verificar que el procedimiento de conformación de la terna y la designación del representante tenga todas las garantías de ley.

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Una Procuraduría delegada para temas preventivos fue la que solicitó formalmente la información sobre el desarrollo del proceso y le jaló las orejas a las autoridades competentes para garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad, transparencia, participación, igualdad y debido proceso.

Esta petición se hizo con el objetivo de prevenir cualquier tipo de riesgos que puedan afectar la validez de la decisión que dejará la elección del próximo representante del Consejo Nacional de Educación Superior ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional.

La Procuraduría reiteró en su decisión: “Esta actuación es de carácter preventivo, no constituye un pronunciamiento sobre la legalidad del procedimiento ni desconoce la autonomía universitaria, y tiene como propósito promover decisiones ajustadas al ordenamiento jurídico”.

¿Por qué inició esa vigilancia?

La lupa de la Procuraduría llegó después de que la ministra de Educación designada, Viviane Morales, por el Gobierno de Abelardo De La Espriella, pidió suspender la elección del Consejo Nacional de Educación Superior ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional, denunciando varias irregularidades dentro del proceso.

La ministra designada Morales advirtió que dicha elección del representante del CESU sería una decisión apresurada del Gobierno saliente del presidente Gustavo Petro y alertó que en ese proceso se han venido presentando una serie de irregularidades.

Esa situación la hizo saber a través de una carta que le envió al Consejo Nacional de Educación Superior, argumentando que esa misma denuncia fue hecha en el pasado por el rector de la Universidad Nacional, Ismael Peña, postura que habría sido apoyada por varios rectores de entidades de educación superior en el país.