Gobierno Petro lleva al Congreso 14 propuestas para reformar la justicia, ¿qué tanto avanzarán en la era De La Espriella?

Este jueves 30 de julio, el Gobierno del presidente Gustavo Petro, a través de su Ministerio de Justicia, liderado por Cielo Rusinque, llevará 14 propuestas elaboradas por la Comisión Asesora para la Reforma a la Justicia, para transformar ese sistema en Colombia.

Desde esa cartera que ha tenido varios ministros durante la era Petro, informaron que las iniciativas estás dirigidas a “resolver los principales problemas de acceso e impulsar las reformas que el país necesita en los próximos años”.

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El documento será entregado por la ministra de Justicia (e), Cielo Rusinque, al Congreso de la República como un insumo para la agenda legislativa que debe marcar el paso a una transformación de la justicia en Colombia que atienda los graves problemas de hacinamiento en las cárceles, la congestión judicial de procesos y la falta de presupuesto.

El evento se llevará a cabo a las 11:30 a.m. en el Salón Monserrate del Hotel Tequendama, en el centro de Bogotá, donde asistirá la ministra (e) Cielo Rusinque y algunos integrantes de la Comisión Asesora que colaboraron a construir dicho documento que pretende afrontar varios obstáculos que hoy sigue teniendo la justicia en Colombia.

Iván Cancino, ministro de Justicia designado. Foto: Suministrada API

¿Qué tanto avanzaran esas iniciativas en la era de De La Espriella?

Mientras el Gobierno Petro pretende dejar estas propuestas para reformar en la justicia en el próximo periodo presidencial, el equipo de Abelardo De La Espriella ya tienen lista una hoja de ruta que impulsará en el Congreso, para darle varios cambios drásticos al sistema judicial del país.

El ministro de Justicia designado, Iván Cancino, tendrá la ardua labor de sacar adelante varias iniciativas que ya marcan la hoja de ruta del Gobierno entrante frente al papel de la Fiscalía, la Procuraduría, el funcionamiento de la JEP y hasta una instancia para investigar jueces.

El Gobierno de Abelardo De La Espriella tiene como eje principal reducir la participación de la Procuraduría en los procesos penales, eliminar la imputación de cargos para agilizar el paso a la fase de acusación y promover un cambio legislativo para crear una nueva jurisdicción para investigar a los jueces de la República.

Así mismo, se buscará poner en marcha un plan de capacitación para cerrar el paso a las libertades con falencias procedimentales, se reglamentará que la solicitud de absolución obligue al juez a decretarla de inmediato y otras propuestas que se podrían alinear con las que llevará la Comisión Asesora que creó el Gobierno Petro para reformar la justicia.