Inpec reporta muerte de internos tras visita conyugal: aterradores detalles

Conmoción en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Coiba, en Ibagué, luego de que una pareja de internos, a quienes les habían autorizado una visita íntima en el bloque 7 del establecimiento penitenciario, fueran encontrados muertos este miércoles 29 de julio, a eso de las 2:05 p. m.

Se trata de Jhon Emerson Muñoz y Mariana Muñoz Vega. En cuanto al hombre, se indicó que permanecía recluido en el bloque 3, mientras que la mujer estaba interna en el patio 24 de la Reclusión de Mujeres.

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Fue un integrante del Cuerpo de Custodia y Vigilancia quien, una vez finalizó el horario establecido para el encuentro íntimo entre ambos internos, se acercó al bloque 7 y no obtuvo respuesta alguna.

Tras lo anterior, ingresó al lugar y halló a la pareja sin vida. Acto seguido, el funcionario activó los protocolos para ese tipo de casos y avisó a las autoridades judiciales correspondientes para que den apertura a una investigación que establezca las causas puntuales que desencadenaron ese hecho.

“Se encontraban desarrollando la jornada de visita íntima debidamente autorizada; al finalizar el tiempo asignado, el personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia (CCV) realizó el llamado en las celdas, golpeando las puertas para avisar de salida”, reportaron puntualmente desde el Inpec.

Agregaron: “Ante la falta de respuesta en dicho espacio, los funcionarios realizaron la apertura de la celda, hallando a los dos (02) PPL, un cuerpo sobre la cama (mujer) y el cuerpo del hombre en el piso; de manera inmediata hacen el llamado de personal médico, quien confirma que los cuerpos no tienen signos vitales”.

El Inpec también indicó que la pareja de reclusos sostenía una relación desde hacía aproximadamente 17 meses.

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En cuanto a Jhon Emerson Muñoz, reportaron que estaba pagando una condena de 22 años y cuatro meses por el delito de feminicidio.

Entretanto, Mariana Muñoz Vega cumplía una condena de cuatro años por el delito de fuga de presos.

“Se está a la espera de la Inspección Técnica a los cuerpos, con el fin de esclarecer la causa y circunstancias de los decesos”, concluyeron desde el Inpec.