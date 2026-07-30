Administración Galán alista puntos clave por las movilizaciones del 7 de agosto convocadas por el Pacto Histórico

Durante la noche del pasado 29 de julio de 2026, el Partido Pacto Histórico, por medio del senador y excandidato presidencial Iván Cepeda, anunció que no estarán presentes durante el acto de posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, el próximo 7 de agosto de 2026.

Iván Cepeda y la bancada del Pacto Histórico no asistirán a la posesión de Abelardo De La Espriella y convocan movilizaciones para el 7 de agosto

Por medio de un comunicado, se informó que la razón deriva de serios cuestionamientos dentro del marco de la legitimidad política del próximo Gobierno Nacional y, si toman la decisión de asistir al evento, indicaría que legitimarían este proceso.

Asimismo, el partido comentó que la ceremonia de posesión presidencial tiene que mantener un carácter civil y republicano y no ser un espacio de demostración militar.

Ante esto, el senador Cepeda indicó en sus redes sociales que no irá a la ceremonia de investidura, sino que estará “con el pueblo”, al confirmar que la coalición estará participando en varias movilizaciones y actos pacíficos en varias de las principales del país.

“Estaremos con la ciudadanía en Cali, Barranquilla y Bogotá en las calles con el pueblo colombiano”, afirmó Cepeda.

La programación de Bogotá de cara a las movilizaciones programadas para el 7 de agosto

Ante el anuncio realizado por parte del senador Iván Cepeda sobre las próximas movilizaciones que se llevarán a cabo el próximo 7 de agosto, la Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Gobierno, ha comenzado a organizar los esquemas de cara a lo que será una jornada que afectará la movilidad en varios puntos de la capital.

El distrito ha activado los procesos de seguimiento y logística para poder acompañar a los ciudadanos que van a estar presentes en las distintas concentraciones previstas por el partido Pacto Histórico.

Ante estos hechos, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, le comentó a los medios de comunicación acerca de los puntos que tendrían una alta afluencia para la jornada de movilizaciones y que pueden tener un impacto en la circulación vehicular en Bogotá.

Asimismo, el secretario indicó que la administración del alcalde Carlos Fernando Galán va a contar con todas las garantías necesarias para atender el orden público y que las manifestaciones no deriven en afectaciones graves.

#BOGOTÁ | El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, aseguró que la ciudad está lista para las posibles concentraciones que se presentarán en la ciudad el próximo 7 de agosto. Los lugares que van a ser monitoreados son la Plaza de Bolívar, Embajada de Estados Unidos y de… pic.twitter.com/SDyeqeIQPw — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 30, 2026

“Tenemos varios puntos identificados como recurrentes. Estaremos en la Plaza de Bolívar, en los distintos parques de la ciudad, y también haciendo monitoreo en universidades y en los puntos recurrentes de concentración, como la Embajada de Estados Unidos y la Embajada de Palestina. En todos estos lugares estaremos haciendo seguimiento para que no ocurra ningún inconveniente en la ciudad. Esperamos que el 7 de agosto transcurra con normalidad”.