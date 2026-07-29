Abelardo De La Espriella se pronunció ante el traslado del Congreso a Cali para la posesión presidencial

El presidente electo Abelardo De La Espriella manifestó su reconocimiento al Congreso de la República tras la votación que autorizó el traslado del Senado y Cámara a la sede de la ceremonia de transmisión de mando.

El acto institucional de posesión presidencial se trasladará de la capital del país a Santiago de Cali, en el departamento del Valle del Cauca.

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La decisión parlamentaria permite que la reunión plenaria de los senadores y representantes a la Cámara se realice fuera de Bogotá el próximo viernes 7 de agosto. La medida legislativa habilitó el escenario logístico e institucional para la toma de juramento del nuevo jefe de Estado en el suroccidente colombiano.

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A través de sus canales oficiales, el presidente electo declaró que valora y aprecia “profundamente que el Senado y la Cámara hayan aprobado el traslado del Congreso de la República a la ciudad de Cali para mi toma de posesión presidencial”.

Enfoque regional y descentralización del Estado

Durante su pronunciamiento, el mandatario entrante expuso los objetivos políticos de iniciar su mandato desde la capital vallecaucana.

El presidente electo indicó que la ceremonia marcará el comienzo de una etapa orientada a la descentralización de la administración pública, otorgando mayor representación a las distintas regiones del territorio nacional.

Valoro y agradezco profundamente que @SenadoGovCo y @CamaraColombia hayan aprobado el traslado del Congreso de la República a la ciudad de Cali para mi posesión presidencial.



Este 7 de agosto iniciaremos una nueva etapa en la historia de Colombia. Daremos el primer paso hacia… https://t.co/Uu5EFk4A59 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 30, 2026

Sobre las prioridades de su gobierno en las provincias, el presidente electo Abelardo de la Espriella afirmó: “Desde Cali enviaremos un mensaje claro al país: el Estado volverá a estar presente en cada rincón de Colombia y las regiones ocuparán el lugar que siempre debieron tener”.

El mensaje del próximo jefe de Estado incluyó además referencias directas a las instituciones públicas y a la Fuerza Pública. El dirigente político enfatizó el compromiso institucional de su administración con los miembros del Ejército Nacional y la Policía Nacional en el desarrollo de sus funciones constitucionales.