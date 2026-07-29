Catalítico concreta la venta de su participación en Xuma y acelera su expansión empresarial

Catalítico anunció la venta de su participación en Xuma a Grupo Ilao, una operación que representa el cuarto proceso de desinversión exitoso del ecosistema empresarial fundado por Cristian Verbel y marca el inicio de una nueva etapa de crecimiento para la organización.

La transacción se hará efectiva el 1 de agosto de 2026 y refuerza la estrategia de la compañía de crear, escalar y transferir empresas con alto potencial.

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Xuma nació en 2020 como una apuesta para transformar el mercado de seguros de afinidad mediante tecnología y análisis de datos. Durante cinco años, Catalítico desarrolló su modelo operativo, comercial y organizacional, impulsando un crecimiento que llevó a la empresa de 89.000 a 1,7 millones de asegurados, amplió su presencia de 10 a 15 regiones del país y multiplicó por ocho su facturación.

El comprador, Grupo Ilao, es uno de los cinco mayores intermediarios de seguros de Colombia y cuenta con presencia en siete ciudades del país, respaldado por inversionistas internacionales vinculados al sector asegurador en Estados Unidos y Europa. La adquisición busca fortalecer el posicionamiento de Xuma y ampliar su capacidad de crecimiento en el mercado colombiano.

Tras esta operación, Catalítico concentrará sus esfuerzos en el desarrollo de las ocho compañías que integran su ecosistema, con presencia en sectores como medios de comunicación, tecnología, salud, fintech y servicios empresariales.

Además, la organización confirmó que avanzará en la construcción de Torre Catalítico en Barranquilla, proyecto que será el centro operativo del grupo y acompañará su plan de expansión con nuevo capital y nuevas inversiones.