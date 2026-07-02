Millonarios rompe el silencio y aclara rumores sobre la venta del equipo

Azul & Blanco Millonarios FC S.A. informó a la Superintendencia Financiera de Colombia que no se ha presentado ningún cambio en la composición accionaria ni en el control de la sociedad, luego de las versiones difundidas en medios de comunicación y redes sociales sobre una presunta venta de la participación del accionista mayoritario.

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La aclaración fue realizada mediante un reporte de información relevante enviado al mercado, en cumplimiento de las obligaciones de divulgación establecidas para los emisores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE).

La comunicación responde a las publicaciones que afirmaban que el accionista mayoritario de la sociedad habría vendido su participación, lo que, según esas versiones, implicaría un cambio en el control del club.

#ATENCIÓN | Millonarios FC informó a la Superintendencia Financiera que no se ha producido ningún cambio en su composición accionaria ni en el control de la sociedad.



La comunicación responde a un requerimiento del regulador, luego de informaciones de prensa que aseveran la… pic.twitter.com/yt4bkzswBc — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 3, 2026

“Han circulado en medios de comunicación y redes sociales diversas publicaciones indicando que el accionista mayoritario de Azul & Blanco Millonarios FC S.A. habría vendido su participación accionaria y que, en consecuencia, se produciría un cambio en el control de la sociedad”, indicó la empresa en el documento.

Frente a esa información, Millonarios precisó que no se ha registrado ninguna modificación en la estructura de propiedad de la sociedad.

“Azul & Blanco Millonarios FC S.A. aclara al mercado que, a la fecha de este comunicado, no se ha producido ningún cambio en la composición accionaria que implique un cambio significativo en la participación del capital de esta sociedad, ni mucho menos una modificación en el control de la sociedad”, señaló.

La compañía explicó que el reporte se emitió en cumplimiento del deber de divulgar información relevante que pueda influir en las decisiones de los inversionistas, así como de verificar y confirmar la información que haya sido difundida por terceros, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2555 de 2010.

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Asimismo, indicó que, en caso de presentarse algún hecho que constituya información relevante para el mercado, este será comunicado de manera inmediata tanto a los inversionistas como a la Superintendencia Financiera de Colombia.

“En el evento en que se produzca cualquier hecho que constituya información relevante (...), Azul & Blanco Millonarios FC S.A. lo comunicará de manera inmediata y oportuna al mercado y a la Superintendencia Financiera de Colombia, conforme a la normativa aplicable”, agregó el comunicado.

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Finalmente, la sociedad reiteró su compromiso con el cumplimiento de las obligaciones de información del mercado de valores.

“Azul & Blanco Millonarios FC S.A. reitera su compromiso con la transparencia, la veracidad de la información y el adecuado suministro de datos al mercado de valores”, concluyó la comunicación.