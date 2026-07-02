Gustavo Serpa se pronunció sobre la venta de Millonarios: reveló la cifra y dio su respuesta

Millonarios no ha sido vendido, pero sí existe una oferta sobre la mesa. Así lo confirmó Gustavo Serpa Preciado, representante de los máximos accionistas y CEO de Ámber Capital Colombia, en conversación con el periodista Néstor Morales.

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Serpa asegura que no es la primera propuesta de este tipo que llega al conjunto albiazul, pues se trata de uno de los clubes más grandes del país y genera miles de millones al año gracias al excelente promedio de asistencia de su hinchada.

“No es cierto. Hay una oferta efectivamente, pero también las hubo en el pasado”, fue la respuesta del dirigente entregada por Blu Radio. “Es diferente tener una oferta y que la plata pueda estar sobre 70 u 80 millones de dólares, a que haya un negocio cerrado”, agregó.

Serpa puntualiza que “no se ha cerrado el negocio” y “Millonarios en este momento no ha sido vendido”. Por el momento “existe una oferta” que está sobre la mesa de un fondo de inversión internacional.

“No se ha cerrado el negocio, falta una cosa que es clave en un negocio por 70 u 80 millones de dólares. Es el due diligence, que es la verificación de cómo están las finanzas de Millonarios. Hasta que no se haga el due diligence, no hay negocio", agregó Morales como conclusión a la charla que sostuvo con Gustavo Serpa.

Millonarios pasa la página y busca revancha en el segundo semestre. Foto: Cristian Bayona

Millonarios se mueve: fichajes y salidas

Mientras avanza esta posibilidad para cambiar de dueños a partir de 2027, la plantilla de Millonarios continúa realizando sus trabajos de pretemporada en Bogotá.

La dirección deportiva anunció hace poco la salida de Diego Novoa, Nicolás Giraldo, Alex Castro y Jorge Cabezas Hurtado; sin embargo, se esperan más novedades en el camino hacia el debut en la Liga BetPlay 2026-II.

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El arquero uruguayo Guillermo de Amores ya arregló su desvinculación de Millonarios y se despidió del plantel. El conjunto embajador puso fin al contrato para buscar nuevas opciones en el arco.

De hecho, ya hay dos candidatos para aterrizar bajo los tres palos: el argentino Javier Burrai y el antioqueño Joan Parra.

Una vez se firme a los dos nuevos arqueros, Millonarios pasará a revisar otras posiciones que fueron solicitadas por el cuerpo técnico de Fabián Bustos. El cuadro capitalino quiere fortalecer su defensa y su ataque, dos puntos bajos que costaron la eliminación en Copa Sudamericana y el torneo local.

¿Cuándo empieza la Liga BetPlay 2026-II?

Cabe recordar que la Liga BetPlay empieza el viernes 24 de julio, una semana después de que haya terminado el Mundial 2026 en Estados Unidos.

Millonarios arranca su temporada contra Atlético Bucaramanga en condición de local, pero antes de eso hará una gira de amistosos contra Universitario de Perú y Colo-Colo de Chile.