Millonarios firma a portero figura en Argentina que sueña con volver a la Selección Ecuador

Millonarios ya tiene su arquero titular para el segundo semestre de 2026, luego del gran fracaso que fue su presentación nacional e internacional, y tras confirmarse la salida de Diego Novoa en pleno cumpleaños embajador. El club azul no pierde tiempo y acelera para contratar el guardameta extranjero.

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Entre toda la lista de nombres que suenan en el mercado hay un gran favorito que tiene todo listo: el portero argentino, nacionalizado ecuatoriano, Javier Burrai, es el nuevo fichaje del embajador luego de su más reciente temporada en Sarmiento de Junín, en la primera división de Argentina.

Fuentes partidarias a Millonarios confirman que el negocio está listo y Javier Burrai tomará el lugar que deja el uruguayo Guillermo De Amores, de pésima temporada y bastante resistido por la hinchada azul. Este portero se acercó a las filas del club bogotano por pedido del técnico Fabián Bustos, quien lo dirigió en el Barcelona de Guayaquil y fueron campeones en el 2020.

Con este arquero, Gustavo Serpa y Enrique Camacho esperan apagar las críticas que siguen muy cargadas en la hinchada por el tema refuerzos y los bajos rendimientos de éstos que llegan al club con gran cartel, pero luego van bajando el nivel a tal punto de no ser titulares. El entrenador Bustos espera tener en Burrai el arquero ideal para así comenzar de cero su proyecto en Bogotá.

Javier Burrai en Argentina. Foto: Getty Images

Javier Burrai llega a Millonarios como el arquero con mayor número de atajadas en el Torneo Apertura de 2026 del fútbol argentino con la camiseta de CA Sarmiento. Sus grandes presentaciones en el sur del continente y la estadística le dan un gran respaldo en medio de la exigente hinchada azul.

Burrai sueña también con volver a la Selección Ecuador. Sus números en Sarmiento, más lo que pueda hacer con Millonarios, le permiten una ilusión, ya que desde 2023 no viste los colores del Tri (llamado a una doble jornada de Eliminatoria contra Venezuela y Chile), que comienza la preparación para la próxima Copa América tras la eliminación en el Mundial 2026.

¿Primo de David Ospina como el suplente?

Con Burrai como titular, Joan Parra podría llegar a Millonarios para ser su relevo en el arco. Los directivos también avanzarían para que la portería quede bien custodiada en dado caso que Bustos quiera dar rotación.

Joan Parra, primo segundo de David Ospina, disputó 21 partidos con Once Caldas en el primer semestre y concedió 25 goles. Su aporte fue considerado para la clasificación del equipo blanco hasta los cuartos de final de la Liga BetPlay, manteniendo la valla invicta en cuatro oportunidades.

Joan Parra del Once Caldas Foto: Colprensa

La negociación se está llevando a cabo entre los clubes desde días atrás y fuentes partidarias a Millonarios confirman que el negocio está encaminado a que se firme lo más pronto. Eso sí, el deseo del jugador será fundamental para llegar a un feliz acuerdo con Gustavo Serpa y Enrique Camacho.