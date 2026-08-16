Habló el DT de Barcelona: esto dijo tras los rumores sobre Luis Suárez, Julián Álvarez y Rodri

Esta ha sido una semana intensa para el FC Barcelona. Más allá de los partidos amistosos, en la prensa deportiva se estuvo hablando sobre tres nombres en específico: el colombiano Luis Javier Suárez, el argentino Julián Álvarez y el español Rodri Hernández.

Jhon Lucumí, presentado por su nuevo equipo: firma hasta 2031 con una potencia de Europa

Inesperado anuncio de Cristiano Ronaldo rompe corazones en todo el planeta: “Mi último año”

La prioridad del cuadro catalán es fichar a Rodri como nuevo mediocampista, pero Manchester City ha descartado cada una de las ofertas presentadas hasta ahora.

El segundo tema en la agenda es el delantero centro. Julián Álvarez no ha podido concretar su salida del Atlético de Madrid y, en ese orden de ideas, apareció Luis Suárez como plan B para tomar el lugar que dejaron Ferran Torres y Robert Lewandowski.

Barcelona celebrando uno de sus goles en el amistoso ante Basilea. Foto: GEORGIOS KEFALAS/Keystone via AP

Las declaraciones de Hansi Flick, DT del Barcelona

Barcelona arranca su temporada la próxima semana enfrentando a Elche en calidad de visitante y crece la urgencia de sumar nuevos fichajes.

Así le fue a Gustavo Puerta en su primer partido por LaLiga de España: brilló ante un histórico

Hansi Flick, director técnico del Barça, habló sobre los rumores de prensa y lo que espera para la recta final del mercado de verano.

“Puede que todavía nos falte algo; lo veremos esta semana. Lo más importante es la forma en que entrenamos. Tenemos que trabajar duro para mantener el nivel de las temporadas anteriores”, declaró.

Esta semana que empieza será clave para todos los negocios que tienen en marcha. Barcelona espera una respuesta del Manchester City por Rodri, estará pendiente de lo que pueda hacer Julián Álvarez para salir del Atlético y mantiene a Suárez en carpeta como posible candidato, aunque lejos de ofrecer los 80 millones de euros que pide el Sporting CP.

En lo deportivo, también hay preocupaciones para Flick. “No hemos jugado tan rápido como queríamos, tenemos que mejorar y tenemos potencial, pero estoy feliz por el test”, apuntó.

Al estratega alemán le inquieta la falta de ritmo que todavía tienen varios de sus titulares. “No es fácil manejarlo todo, con los jugadores volviendo hace cinco días... Tenemos el debut en una semana ante el Elche; quién jugará, quién será titular, solo tenemos cinco cambios... No es fácil manejarlo”, subrayó.

Antes del estreno en LaLiga, Barcelona debe enfrentar a Al-Ahly en el trofeo Joan Gamper, torneo amistoso donde suele presentar su plantilla ante toda la afición.

“Analizaremos el partido; tenemos un partido más el miércoles, pero creo que lo más importante es la intensidad y calidad de los entrenos, que está yendo muy bien. Tenemos que mejorar y en los partidos ver dónde estamos. Estoy feliz de volver a jugar ante los aficionados en el Camp Nou. Estoy muy feliz de cómo nos animan y tenemos que trabajar duro para volver al nivel de la temporada pasada”, agregó.