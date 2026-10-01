Jugada estilo Europa de James, Cardona y Cabrera con video desde la tribuna y sonido ambiente

Toque de pelota, desmarque, juego de memoria, movimientos exactos, sutileza, una jugada que tiene todos los ingredientes para ser resaltada entre las mejores y que tiene estilo de las mejores ligas de Europa. Es algo que se repite en los entrenamientos y los cuatro jugadores de Atlético Nacional no lo dudaron y descrestaron con magia.

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Ya iba el segundo tiempo del partido cuando se presentó un avance por el costado derecho y cayó el extremo de Atlético Nacional, los dos volantes centrales y el mediapunta para amenizar con magia y superar y desgastar la defensa del Junior de Barranquilla. La jugada finalizó con falta contra James Rodríguez, que en el cobro aceleró el tercer gol del club verdolaga para el 3-1 final.

Todo sucedió en el minuto 68 cuando el argentino Elías Cabrera recuperó una pelota y cayó en Edwin Cardona, quien lanzó un taco para sacarse a un rival, luego desdobló para dejarlo nuevamente en el camino con gran túnel. Balón para James Rodríguez, quien siguió el juego y cuando tenía dos marcadores descargó nuevamente para Cabrera.

¡FÚTBOL EN ESTADO PURO DE EDWIN CARDONA! Tremendo caño del 10 de Nacional. #LALIGAxWIN 🤩🟢⚽ pic.twitter.com/lONMHcWybS — Win Sports (@WinSportsTV) October 1, 2026

De inmediato, reubicó a Cardona, quien jugó a un toque con James otra vez, ahí hubo un tic tac con Elías, Edwin y Rodríguez, con mucho tiempo entre los pases y solo los jugadores del Junior miraban ya que les era imposible llegar a la marca. Cuando Ian Poveda iba a acelerar con James por el costado, hubo una falta que detuvo la secuencia.

No soy amigo de las exageraciones, pero los 10 minutos en que compartieron cancha James, Cardona, Cabrera y Poveda son los mejores que se hayan practicado en este deporte desde que Pelé, Rivelino, Tostao y Jairzinho levantaron la Copa del Mundo México 70. pic.twitter.com/UkwT8C3FbA — JoanMV (@JohanMV) October 1, 2026

Las imágenes de la escena fueron tomadas por Win Sports, pero también un hincha captó esos segundos de toque desde las gradas del Atanasio Girardot, donde se escucha la voz del hincha en deleite por la manera en que circulan el balón. Esa falta aceleró el tercer tanto de Atlético Nacional, cortesía de Andrés Román para el 3-1 final.

Arenga de James que avivó la magia en Nacional

Pareciera que Atlético Nacional comenzó a ganar este juego desde la previa, pues se filtró la arenga de James Rodríguez en el camerino, le habló duro a sus compañeros e incitó a darlo todo en la cancha.

James Rodríguez patea el palon durante el partido entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla por la fecha 3 del segundo semestre de la Liga Colombiana 2026. Foto: David Jaramillo - Colprensa / El País

El video muestra cada palabra y el tono de voz de James junto a sus compañeros, tomó la vocería, se hizo en la mitad del círculo, todos se unieron a su alrededor y lanzó las frases que retumban en el fútbol colombiano, erizan la piel de la hinchada y tocó el corazón y la mente de sus compañeros.

🟢⚪️🪄La arenga de James Rodríguez en el camerino previo al partido frente a Junior en el Atanasio Girardot.



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Son 40 segundos de puro ánimo en inspiración, que siempre en una competencia deportiva se necesitan: “Es una linda chance hoy, no hay que dejarla pasar. Tenemos que ir juntos. Hoy vamos a ganar”.