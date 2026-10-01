Néstor Lorenzo contra Conmebol y FIFA: expuso curioso plan que tienen antes del Mundial 2030

El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, expuso el plan que tienen la Conmebol y la FIFA con las clasificatorias para el Mundial del 2030, pues se jugará en seis países distintos y es prácticamente un hecho que habrá 64 selecciones clasificadas. En rueda de prensa antes del partido con Paraguay en New Jersey (2 de octubre, 7:00 p. m.), el DT argentino fue contundente y anhela que esas medidas no prosperen.

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En las últimas horas, surgió el detalle de que Argentina, Paraguay y Uruguay jugarían las Eliminatorias de la Conmebol pese a ya estar clasificadas a la Copa Mundo por su condición de anfitriones. Es decir, que habría competencia, pero sus posiciones serían ignoradas, dando paso a solo tres cupos directos y un repechaje (séptimo) entre 10 participantes.

Por ejemplo, si Uruguay queda séptima en la tabla, podría ceder su cupo a la repesca al octavo puesto, pero si es Paraguay, hasta el penúltimo tendría chance.

Para Lorenzo, esto no tiene ningún sentido y la idea sería que, si juegan, busquen el cupo al Mundial. Además, recalcó que tres clasificados de Europa y tres de Sudamérica alteran o desvirtúan todo el cronograma y formatos, precisamente porque los anfitriones no jugarían por algo o un título. No lo ve como una buena medida. Esta renovada eliminatoria comenzaría en septiembre de 2027.

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia Foto: Getty Images

“Creo que no es oficial. Desde mi punto de vista, desvirtuaría un poco la eliminatoria, que siempre fue tan difícil en Sudamérica. Tres clasificados de Europa y tres de Sudamérica desvirtúan todo. Esperemos que no prospere por el bien del fútbol”, dijo Lorenzo en rueda de prensa.

Lorenzo se enfoca en la renovación del equipo

Mientras Néstor reflexiona sobre las nuevas políticas de clasificación por los cupos a 64 selecciones y seis países anfitriones, cruzando el Atlántico, reivindicó en la conferencia de prensa que el proceso de renovación de la selección está avanzando y atraviesa una etapa de “construcción” y “formación”.

Lorenzo enfrenta esta Fecha FIFA con el reto de hallar nuevos talentos que llenen el vacío que dejaron James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, quienes anunciaron su retiro de la selección tras el Mundial de Norteamérica.

Néstor Lorenzo y James Rodríguez, principales referentes de la Selección Colombia Foto: Getty Images

“Ahora estamos en una etapa de construcción, tenemos que decir la verdad, no está el equipo armado”, agregó Lorenzo en su charla con periodistas al ser preguntado por la situación del equipo.

Para esta ventana internacional, el entrenador argentino convocó a varios futbolistas jóvenes y con escasa experiencia en la selección absoluta, entre ellos Juan Manuel Rengifo, Yaser Asprilla y Matías Orozco, en línea con el proceso de renovación. A su vez, dejó al margen a figuras como Luis Díaz y Jefferson Lerma.