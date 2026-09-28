Sorpresiva reacción de Gustavo Alfaro tras ver a la renovada Selección Colombia: Paraguay toma nota

Este viernes, 2 de octubre de 2026, la Selección Colombia jugará contra Paraguay en amistoso válido por fecha Fifa. El compromiso se disputará a partir de las 7:00 p.m. en el Sports Illustrated Stadium de New Jersey, Estados Unidos.
Gustavo Alfaro, entrenador de la selección de Paraguay, habló en la previa del duelo con Colombia. De hecho, sus palabras causaron sorpresa en gran parte de la prensa y los aficionados.
Alfaro prestó especial atención al último partido de Colombia, donde empató 1-1 con México el pasado 26 de septiembre.
“Ayer (sábado) veía el partido de Colombia - México, parecía un partido de un Mundial, se jugó con mucha intensidad. Colombia lo fue ganando rápido, un muy buen gol de Suárez; después México obviamente atacó. Un proceso nuevo, con Rafa Márquez que venía del proceso anterior, y una continuidad, la de Néstor Lorenzo”, señaló Alfaro en rueda de prensa.
Gustavo Alfaro: “Colombia está en un proceso de recambio parcial”
Y es que al partido que jugó Colombia, contra México, le han caído varias críticas encima. Muchos señalan que el desempeño no fue óptimo, más allá de que se trate de un renovado plantel cafetero.
Fue el primer partido de Colombia tras los retiros de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero; mientras que Luis Díaz no fue llamado, esta vez, por decisión técnica.
No obstante, Alfaro entiende que La Tricolor se está acomodando, y sorprendió a un gran sector por haber puesto el partido de Colombia vs. México a la altura de un partido de la Copa del Mundo.
“Tenemos otra prueba muy buena con Colombia el próximo viernes. También Colombia está en un proceso de recambio parcial, como estamos nosotros”, añadió Alfaro en la misma rueda de prensa referenciada.
Colombia vs. Paraguay: canal y hora para ver en vivo el amistoso
Si bien se trata de un juego de exhibición, tanto Lorenzo como Alfaro van a aprovechar para probar las cartas que tienen de cara a lo que viene. Un duelo imperdible, con dos selecciones que destacan en Sudamérica.
- Partido: Colombia vs. Paraguay
- Fecha: viernes, 2 de octubre de 2026
- Hora: 7:00 p.m. (hora Colombia)
- Canal para ver en vivo: Caracol TV y RCN