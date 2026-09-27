Defensor colombiano mundialista dio empujón a un árbitro: el hecho le da la vuelta al mundo

El zaguero colombiano Willer Ditta protagonizó la acción disciplinaria más comentada del fin de semana en el fútbol mexicano tras ser expulsado por agredir físicamente a uno de los jueces de línea durante el empate 3-3 entre Cruz Azul y Toluca en el Estadio Azteca, correspondiente a la décima jornada del Torneo Apertura 2026.

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La jugada se originó en medio de un encontronazo en el campo de juego, cuando el defensor de La Máquina encaró al asistente arbitral y terminó empujándolo.

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Ante la gravedad de la infracción sobre la autoridad del encuentro, la jueza central Katia Itzel García le mostró la tarjeta roja directa, dejando al equipo dirigido por el mexicano Joel Huiqui con un hombre menos en un tramo clave del compromiso.

Reclamos de Antonio Mohamed y desarrollo del marcador

El incidente de Ditta, sumado a una falta previa del argentino Gonzalo Piovi sobre el delantero Paulinho, generó duras críticas al término del partido por parte del entrenador de Toluca, Antonio Mohamed.

🚨 Si la Comisión de Arbitraje fuera seria y respaldara a sus jugadores, Willer Ditta tendría que recibir un CASTIGO EJEMPLAR. ‼️



El defensa de @CruzAzul EMPUJA al árbitro asistente Jonathan Maximiliano Gómez...



Al último que lo hizo le cayeron 5 partidos de SUSPENSIÓN. 🟥… pic.twitter.com/qwqOTUKOH9 — Juan Guzmán Gasso (@GuzmanGasso) September 27, 2026

El estratega argentino cuestionó con severidad el desempeño de la jueza central Katia Itzel García: “De haber tenido un árbitro normal, ganábamos el partido. Para mí no está a la altura de este tipo de partidos, y se lo dije en la cara; le dan oportunidades y no aprende. Le falta talento y entender el juego”.

En el plano estrictamente deportivo, el duelo ofreció un trámite cambiante que comenzó con el dominio de La Máquina. Nicolás Ibáñez abrió el marcador tempranamente al minuto 7 tras recibir un pase frontal, y más tarde asistió a Gabriel ‘Toro’ Fernández al 38′ para enviar a Cruz Azul al descanso con una sólida ventaja de dos goles.

¡Qué jugador tiene el @TolucaFC! 👹😤



Aquí está el segundo GOL del DOBLETE de Alexis Vega esta tarde en el Coloso de Santa Úrsula. 🔥#LaLigaDeLaAfición✨ | #J10 | #CAZTOL | #AP26 pic.twitter.com/1ISxpmJE7i — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 27, 2026

Sin embargo, los Diablos Rojos del Toluca reaccionaron con contundencia en la segunda mitad al anotar dos goles en tan solo 53 segundos.

El brasileño Helinho descontó desde el punto penal al minuto 54, e inmediatamente después Alexis Vega emparejó las acciones con un disparo desde el pico del área. El propio Vega completó la remontada escarlata al 78′ con un zurdazo en el límite del área grande.

Pese a jugar en inferioridad numérica tras la expulsión de Ditta, la escuadra celeste rescató el punto en el tiempo de reposición gracias al agónico gol de cabeza y hombro anotado por Gabriel Fernández al 90′+5. Con este resultado, Toluca se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones con 20 puntos, mientras que Cruz Azul cayó al sexto lugar al acumular 16 unidades.

*Realizado con información de AFP*