Definido el campeón del Mundial Femenino Sub-20: España vs. Corea del Norte acabó en penales

Este domingo, 27 de septiembre, se terminó el Mundial Femenino Sub-20 con la gran final entre España y Corea del Norte, las dos selecciones más destacadas de todo el certamen.

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Colombia se quedó con el tercer lugar después de su victoria frente a Italia y solo quedaba por conocer el campeón de esta edición disputada en Polonia. España venía de eliminar a varios favoritos, mientras que Corea del Norte metía miedo por sus 15 goles a favor y cero en contra.

España 0-0 Corea del Norte (4-3 en penales)

Lejos de ser un partido cómodo para mostrar sus cualidades, ambas selecciones se dedicaron a defender la portería y correr pocos riesgos en busca de la diferencia en el marcador.

La opción más clara del primer tiempo fue para la selección española. Sobre los 14 minutos, Alba Cerrato quedó habilitada dentro del área y definió al cuerpo de la portera Pak Ju-Gyong.

Corea también tuvo la suya sobre la media hora de juego. Pak Ok-I definió bombeado por encima de la arquera Laia López, pero su remate se terminó yendo por encima del horizontal para el lamento de sus compañeras y del cuerpo técnico.

Sin diferencias en el marcador, pero con un leve favoritismo de España, se terminó el primer tiempo.

En la segunda mitad continuó el dominio de la Roja, que volvió a quedar mano a mano en los pies de Rosalía Domínguez al minuto 67 y acarició la apertura del marcador. El problema fue que Ju-Gyong estaba en una noche soñada y otra vez atajó lo que era el primer gol a favor de las españolas.

Al igual que pasó con el partido por el tercer puesto, la final de España vs. Corea del Norte se fue al tiempo extra y terminó definiéndose con disparos desde el punto penal.

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España, campeón del Mundial Femenino Sub-20

En la tanda se mantuvo la igualdad hasta el segundo cobro de Corea del Norte. Laia López se hizo gigante bajo los tres palos y con un atajadón empezó a edificar la sufrida victoria de España.

Las jugadoras ibéricas estuvieron intratables desde el punto blanco, mientras que las norcoreanas fallaron dos de sus cinco turnos y perdieron así la oportunidad de refrendar el título conseguido hace dos años en Colombia.

España es campeón del Mundial Femenino Sub-20 por primera vez en su historia y se une a la lista de potencias que han levantado la corona juvenil en el torneo organizado por la Fifa. Alemania sigue siendo el más veces campeón junto a Corea del Norte y Estados Unidos, todos con tres títulos en su palmarés.