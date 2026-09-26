‘Show’ de atajadas de Luisa Agudelo en el Mundial Femenino Sub-20: salvó a Colombia en penales

Luisa Agudelo fue la heroína de la Selección Colombia en el partido por el tercer puesto del Mundial Femenino Sub-20. Cuando más difícil estaba la victoria sobre Italia, sacó su chapa de experimentada y atajó dos penales de manera consecutiva.

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Histórico: Colombia logra monumental victoria en el Mundial Femenino Sub-20; Luisa Agudelo se lució

Agudelo cambió las críticas por elogios en cuestión de días. El miércoles pasado se equivocó en el primer gol de Corea del Norte, pero guardó silencio y siguió trabajando a la espera de una nueva oportunidad para demostrar sus capacidades.

Este sábado ya había aportado con varias atajadas de gran nivel; sin embargo, su gran momento llegó en la tanda de penales. Luisa atajó el quinto penal y en el sexto se volvió a lanzar al mismo lado para decretar la victoria de la Tricolor.

Colombia, bronce en el Mundial Femenino Sub-20

La intervención de Luisa Agudelo fue el complemento perfecto para el trabajo hecho por Sintia Cabezas, quien había marcado el gol del empate durante el tiempo reglamentario.

Colombia, bajo las órdenes de Carlos Paniagua, superó todas las expectativas en la Copa del Mundo. El objetivo dentro del camerino era disputar los siete partidos, pero en los pronósticos había pocas esperanzas de que la Tricolor terminara en el podio.

La mejor presentación histórica de la Selección Colombia había sido el cuarto lugar en la edición de 2010, una marca que fue superada en Polonia gracias a los goles de Valerin Loboa, el liderazgo de Juana Ortegón y la destreza de Luisa Agudelo bajo los tres palos.

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“Estoy muy contenta, el fútbol siempre da revanchas. Hoy, gracias a Dios, podemos celebrar una medalla. Trabajamos, luchamos y se nos dio”, declaró Agudelo tras el triunfo colombiano ante Italia.

La portera considera que la unión del equipo fue la gran herramienta para conseguir este resultado en el Mundial. “Un equipo que siempre cree, que siempre ha luchado por todos sus sueños y contento del trabajo”, expresó la vallecaucana.

“Desde la India lo hemos luchado, hemos trabajado y no se nos había dado. Hemos conseguido la de subcampeonas, ahora la de bronce y vamos por la de campeonas”, aseguró.

¿Quién es Luisa Agudelo? Trayectoria y equipo actual

Luisa Agudelo es una de las jugadoras más experimentadas de la Selección Colombia Sub-20. Con el Deportivo Cali fue bicampeona del fútbol profesional colombiano; además, se coronó en los Juegos Deportivos Nacionales con la selección de Valle del Cauca.

En la Selección Colombia también tiene varios logros: fue campeona de la Liga de Naciones de la Conmebol, subcampeona en el Mundial Femenino Sub-17 de 2022 y subcampeona de la Copa América con la categoría de mayores.

Actualmente, juega para San Diego Wave de Estados Unidos, equipo al que llegó en enero de 2026.