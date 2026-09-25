Las seis cualidades con las que el DT de México describe a la Selección Colombia: “Debemos tener cuidado”

En la víspera de su debut como director técnico de México, Rafael Márquez está preparado para toparse con una versión renovada de la Selección Colombia, que siempre suele complicar a México y que le ha sido un reto bastante complicado en los últimos años.

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En sus palabras antes del amistoso en Estados Unidos, Rafa Márquez destacó varias cosas de la Selección Colombia. El entrenador de México destacó hasta seis cualidades del equipo colombiano y por eso dejó claro que deben tener mucho cuidado con ese talento.

Rafa Márquez destacó la velocidad, fuerza y potencia de los jugadores colombianos, antes de decir que Colombia siempre se les ha dificultado. Siguió con el recital de elogios al decir que la ‘Tricolor’ es un rival atrevido y directo en su juego, además de que tiene rupturas en su esquema táctico que le complican el andar en la cancha.

“Hablar de jugadores colombianos es hablar de velocidad y fuerza, físicamente son bastante potentes”, dijo Márquez en la conferencia de prensa antes del amistoso en Baltimore.

Aunque el entrenador argentino Néstor Lorenzo llamó a 15 nuevos jugadores para la renovada Selección Colombia, Márquez no se confía y espera que siga siendo un rival peligroso.

“Que sea una selección con caras nuevas no quiere decir que vaya a cambiar en lo más mínimo. Colombia es un equipo atrevido y directo en el juego, que tiene rupturas y velocidad. Debemos tener mucho cuidado”, dijo Márquez, resaltando todas las cualidades que él cree tiene la Selección Colombia.

Rafa Márquez va por la victoria

En cuanto al desempeño del equipo mexicano en el primer partido bajo su mando, Rafa Márquez señaló que dará continuidad al orden y estilo mostrados en el Mundial 2026.

“Habrá que perfeccionar un poco todo desde inicio de juego. Progresión, finalización, en la parte defensiva se hizo un gran trabajo en el Mundial, en el que recibimos tres goles”, apuntó en rueda de prensa.

Rafa Márquez con la selección de México Foto: Getty Images

A pesar de haber sido jugador del FC Barcelona entre 2003 y 2010 y de haber dirigido al Barcelona Atletic (B), Márquez advirtió que no pretende imponer en el Tri el estilo blaugrana. Eso sí, los focos siguen estando en su gran escuela europea en su formación.

“¿A quién no le gustaría jugar como el Barcelona? Yo fui jugador del Barcelona, pero no tienes la materia prima. Yo me adapto a lo que tengo”, remató Márquez.

México vs. Colombia, todo listo

México jugará este sábado por primera vez en Baltimore, noreste de Estados Unidos, con la particularidad de arrastrar una racha de cuatro derrotas consecutivas contra Colombia.