Creador de contenido denuncia robo de $10 millones en Medellín y pide intervención urgente de Federico Gutiérrez

El creador de contenido colombiano Carlos Feria denunció a través de sus redes sociales haber sido víctima de un hurto en el barrio Laureles, al occidente de Medellín.

Según expuso el influenciador, desconocidos rompieron una de las ventanas de su camioneta mientras se encontraba estacionada en una zona de parqueo en vía pública, sustrayendo objetos valorados en aproximadamente 10 millones de pesos.

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Ante lo sucedido, Feria hizo un llamado público al alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, para revisar las garantías de seguridad en estos espacios.

De acuerdo con el relato publicado por Feria en sus redes, los hechos ocurrieron mientras él y su esposa, Adriana Valcárcel, permanecían al interior de un establecimiento comercial de la zona.

El creador de contenido explicó que dejaron el vehículo estacionado por un lapso cercano a una hora en un punto habilitado para el parqueo cobrado en vía pública, confiando en la vigilancia del sector.

Al regresar a la camioneta, la pareja constató que el vidrio posterior trasero se encontraba destruido. “Familia, nos acabaron acá de asaltar el carro. Rompieron acá el vidrio”, expresó Feria.

Entre los elementos robados se encuentran un teléfono celular, el bolso de su esposa, documentos personales, tarjetas bancarias y gafas de sol.

El incidente motivó la reacción inmediata del influenciador, quien cuestionó la efectividad de los esquemas de cobro y custodia en las áreas de parqueo regulado de la capital antioqueña. “Lo peor y lo que más me da rabia es que estamos en una zona de parqueo acá en Medellín, Laureles, y uno la deja acá porque van a cuidar el carro”.

El creador de contenido cuestionó las condiciones de seguridad en esos espacios de estacionamiento y pidió a sus seguidores que etiquetaran al alcalde de Medellín para conocer qué procedimiento se puede seguir en casos como este.

“Ayúdenme etiquetando a Federico Gutiérrez y a la Alcaldía de Medellín para saber qué se hace en estos casos; uno paga para que lo roben”, escribió junto al video.

En el mismo espacio, Feria reconoció que dejar elementos de valor expuestos dentro del automóvil representó un factor de riesgo: “Yo sé que estuvo mal dejar el bolso adentro con las tarjetas y los documentos, porfa, no lo hagan”, recomendó a sus seguidores.

Carlos Feria es una de las figuras digitales con mayor alcance en Colombia y América Latina, destacándose por la producción de contenido de entretenimiento familiar, retos y estilo de vida junto a su núcleo cercano.

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Su presencia en plataformas como TikTok e Instagram suma millones de seguidores, lo que genera una alta caja de resonancia ante cualquier acontecimiento relacionado con su vida personal.

La denuncia formulada por el influenciador generó opiniones divididas entre la audiencia digital. Mientras diversos usuarios expresaron solidaridad y respaldaron las exigencias hacia la administración municipal para reforzar la seguridad en sectores comerciales como Laureles y El Poblado, otros internautas señalaron la importancia de cuidar objetos de alto valor en el espacio público.