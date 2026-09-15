Cámaras, drones e inteligencia artificial: así será ‘El Pentágono de Medellín’

Aunque no será una base militar, en Medellín están construyendo un centro que concentrará buena parte de la operación de seguridad de la ciudad y que tendrá un elemento difícil de pasar por alto: drones en el último piso.

La megacárcel de Medellín tendría fecha de entrega: estos son los detalles

La Alcaldía de Medellín avanza en la construcción del Centro de Control, Cómputo, Comunicación y Contacto para la Ciudadanía (C5i), una infraestructura que el alcalde Federico Gutiérrez ha bautizado como el ‘Pentágono de la seguridad’ de la capital antioqueña.

El proyecto registra un avance cercano al 36 % y está ubicado en el barrio Corazón de Jesús. Tendrá más de 18.000 metros cuadrados, distribuidos en nueve niveles y con una altura de 39 metros.

Pero la verdadera apuesta estará en lo que ocurra dentro del edificio. Allí se integrarán el Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad Metropolitano (SIES-M), el CAD de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y las salas de crisis y situacional.

También se busca que desde este lugar exista articulación con la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía, además de diferentes líneas de atención ciudadana, entre ellas la Línea Amiga, la de mujeres y la de salud mental.

La tecnología será otro de los elementos centrales. El C5i contará con inteligencia artificial, analítica de video para identificar personas y placas, un centro de datos inteligente, sistemas de ciberseguridad y una plataforma unificada de control.

Y hay un detalle que fácilmente llama la atención: en el último nivel funcionará un vertipuerto para drones de vigilancia, presentado por la Alcaldía como un proyecto pionero en el país.

Pero el nombre de ‘Pentágono’ no es el único vínculo con Estados Unidos. El edificio también albergará la sede del denominado Escudo de las Américas, estrategia relacionada con la lucha contra el narcotráfico y las estructuras terroristas en el hemisferio.

Según explicó Gutiérrez, en operaciones críticas podrán participar agencias del Gobierno de Estados Unidos.

La Alcaldía proyecta que el C5i entre en operación en junio de 2027. Para ese momento, la intención es que las nuevas cámaras de la ciudad estén conectadas con el centro y que las diferentes entidades puedan trabajar desde una misma infraestructura.

La promesa es ambiciosa: concentrar en un solo lugar información, vigilancia, tecnología y capacidad de respuesta para reaccionar con mayor rapidez frente a situaciones de seguridad y emergencias.

Por ahora, la obra sigue en construcción. El verdadero reto será comprobar si toda esa tecnología y coordinación logran traducirse en una respuesta más rápida y efectiva cuando el ‘Pentágono’ de Medellín finalmente abra sus puertas.