Jorge Rausch habló de Gustavo Petro y lanzó revelación de la mujer de Panamá: “Estuvo dos veces”

El reconocido chef de MasterChef Celebrity, Jorge Rausch, volvió a poner en la mira uno de los momentos más comentados de la vida del expresidente Gustavo Petro durante su gobierno. Esta vez, el chef reveló un detalle poco conocido sobre la polémica aparición del entonces mandatario caminando de la mano con una mujer por las calles de Ciudad de Panamá.

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Rausch habló del tema durante una entrevista con Eva Rey y aseguró que el restaurante donde Petro fue visto aquella noche pertenece a uno de sus socios.

La revelación del chef no terminó ahí: según el jurado del reality culinario, el presidente habría visitado el lugar en dos ocasiones acompañado por la misma persona.

“El restaurante en Panamá donde lo encontraron era el restaurante de mi socio. Estuvo dos veces en ese restaurante con la persona que lo encontraron”, contó Rausch.

El comentario se dio mientras el chef hablaba también de las críticas que recibe por ser judío y mencionó que cuestionaba al exmandatario por hacer que esto aumentara el rechazo hacia esa comunidad.

Lo que contó acerca de Panamá se remonta al 30 de junio del año 2024, cuando Petro viajó a este país para asistir a la posesión de José Raúl Mulino como presidente de esta nación.

Durante ese tiempo circularon videos y fotos del expresidente colombiano caminando tomado de la mano con una mujer. La identidad de esta persona generó curiosidad durante varios meses, hasta que se reveló que se trataba de Vanessa Cortés Carmona, oriunda de Manizales.

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En esta charla que fue publicada en la cuenta @mevale.eva de la periodista española, también estuvo presente el famoso actor flaco Solórzano, y en la entrevista, también en sus mismas palabras, le dio la razón a Jorge Rausch y afirmó que esta persona estuvo junto al exmandatario en varias oportunidades, no solamente en Panamá.

Esta revelación mencionada por el chef colombiano no es una confirmación sobre la relación entre las dos personas; se trata de un dato en el que se menciona que el exdirigente de la nación habría estado dos veces en dicho restaurante del socio de Rausch en el país vecino junto a la misma mujer.