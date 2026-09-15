Periodista de ‘Noticias RCN’ anuncia una pausa: esta es la razón por la que estará ausente

Una de las periodistas que acompaña a los televidentes en las emisiones de la mañana de Noticias RCN se prepara para hacer una pausa en su trabajo. Se trata de Isabella Atehortúa, quien se encuentra en la etapa final de su embarazo y se alista para recibir a su primer hijo.

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La periodista paisa había anunciado su embarazo en marzo de 2026, cuando compartió con sus seguidores un momento especial a través de tiernas imágenes en las que dejó ver una de sus ecografías y un video en el que se oyen los latidos del corazón de su bebé.

Desde ese momento, Atehortúa ha mostrado en sus redes sociales diferentes momentos de este proceso y ha hablado con naturalidad sobre los cambios que ha experimentado durante el embarazo. Ahora, la llegada de su hijo marca también un cambio temporal en su rutina profesional.

El bebé de la periodista se llamará Vicente y será su primer hijo. Por este motivo, la presentadora estará alejada durante un tiempo de las pantallas de Noticias RCN, donde se ha desempeñado como periodista y presentadora de las emisiones de la mañana.

La ausencia no corresponde a una salida definitiva del informativo, sino a una pausa relacionada con su maternidad. La periodista inició su licencia y ahora concentra su atención en los últimos días de espera antes del nacimiento.

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Durante estos meses, Isabella también ha recibido el respaldo de sus seguidores, quienes han estado pendientes de las publicaciones que ha realizado sobre su embarazo. A través de las redes sociales, varios de ellos le han dejado mensajes de cariño y buenos deseos ante la llegada de Vicente.

La periodista ha compartido parte de este proceso con naturalidad, permitiendo que quienes siguen su trabajo conozcan algunos detalles de la etapa que está viviendo. Las publicaciones relacionadas con su embarazo han generado comentarios de personas que le han expresado su alegría y le han deseado lo mejor en este nuevo capítulo.