“Perdí la voz y quedé tartamudo”: Juan Manuel Correal, ‘Papuchis’, revive el drama que casi acaba con su carrera

El locutor, presentador y conferencista colombiano Juan Manuel Correal, recordado en la cultura popular por su personaje de “Papuchis” en la televisión y radio nacional durante las décadas de 1990 y 2000, reapareció en el podcast Bravíssimo Sin Tapujos, conducido por Marcelo Cezán.

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Durante la entrevista, el comunicador abordó las experiencias de salud y los accidentes de tránsito que, según explica, marcaron un antes y un después en su trayectoria personal y profesional.

El testimonio de Correal cobra relevancia en el marco de la discusión sobre la salud mental, el estrés laboral en el entorno de los medios de comunicación y el manejo de crisis personales a través de la meditación y el acompañamiento espiritual.

Según detalló en la conversación, su primer evento crítico ocurrió durante la adolescencia.

Mientras se desplazaba como pasajero en un vehículo particular conducido por un compañero de colegio, el automóvil fue impactado en el costado lateral tras cruzar un semáforo en rojo.

Correal relató que un movimiento hacia adelante, mientras buscaba el ajustador del asiento, evitó que el golpe principal fuera recibido en la cabeza.

Años después, a los 20 años, vivió un segundo incidente de gravedad en las carreteras del departamento de Norte de Santander, en la ruta hacia Pamplona.

El vehículo en el que viajaba junto a varios acompañantes rodó por un precipicio hasta caer a un río, dejando la estructura del automóvil con pérdidas materiales totales.

En palabras del propio comunicador, estos eventos fueron considerados inicialmente como simples coincidencias o fortuna, antes de afrontar una crisis de salud de mayor magnitud.

El hito central de su transformación ocurrió hace aproximadamente 17 años, cuando sufrió un episodio de isquemia cerebral transitoria (ACV).

Correal atribuye el colapso físico a una combinación de altos niveles de estrés, sobrecarga laboral en la industria de los medios y una fuerte presión emocional asociada a la enfermedad oncológica que padecía su padre en aquel momento.

“Lo que me ocurrió fue producto del estrés, de la sobrecarga física y emocional que tenía... La salud mental es de mucho cuidado, la salud emocional pocos la conocen y la física es la que finalmente te manda a la lona”, afirmó ‘Papuchis’ durante el podcast.

El locutor describió los síntomas iniciales, manifestados principalmente en la pérdida repentina del habla y episodios de tartamudez, seguidos de intensos dolores de cabeza. La pérdida temporal de la voz cobró una dimensión crítica dada su profesión como locutor y figura pública.

“No podía hablar. Me volví tartamudo, de repente tenía un dolor de cabeza tremendo... Yo recuerdo mucho mi papá, mi mamá y yo en un cubículo y yo dije, ‘Vamos a vamos a orar, no, pero balbuceando y el Padre Nuestro no me salió’”.

Durante su estancia en el centro médico, Correal indicó que fue sometido a un tratamiento farmacológico con anticoagulantes e inducción al descanso profundo para disolver el trombo sin requerir intervención quirúrgica abierta.

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Correal explicó cómo la imposibilidad de hablar lo llevó a comunicarse mediante gestos y a refugiarse en la meditación silenciosa, un proceso que le permitió superar la ansiedad generada por los pronósticos médicos reservados de la época.

A partir de esta recuperación clínica, el comunicador decidió reorientar su carrera profesional. Abandonó paulatinamente los formatos tradicionales de entretenimiento masivo para enfocarse en la redacción de libros de superación personal —entre ellos Sonríe, todo está bien— y en la realización de conferencias enfocadas en el manejo del estrés, la resiliencia y el bienestar integral.