Los 12 jugadores que ya conocen a Alberto Gamero: repiten ciclo con el DT en Millonarios

El entrenador colombiano Alberto Miguel Gamero asumió oficialmente la dirección técnica de Millonarios, por segunda ocasión en su carrera deportiva, en medio de la expectativa de la hinchada por repetir o superar los títulos obtenidos durante su primera etapa al frente del conjunto capitalino.

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La llegada del estratega samario se produjo tras la inesperada salida del director técnico argentino Fabián Bustos, quien dejó al equipo posicionado en la tercera casilla de la Liga BetPlay y clasificado para disputar los octavos de final de la Copa Colombia.

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Un plantel con 12 viejos conocidos

Para afrontar las dos competencias en disputa, Gamero cuenta con una plantilla de 25 futbolistas, entre los cuales se destacan 12 jugadores que ya estuvieron bajo sus órdenes durante su anterior ciclo en la institución:

Defensores: Andrés Llinás, Danovis Banguero, Jorge Arias, Sergio Mosquera, Carlos Sarabia y Alex Moreno Paz.

Andrés Llinás, Danovis Banguero, Jorge Arias, Sergio Mosquera, Carlos Sarabia y Alex Moreno Paz. Volantes: Stiven Vega, David Mackalister Silva, Juan Carlos Pereira y Daniel Ruiz.

Stiven Vega, David Mackalister Silva, Juan Carlos Pereira y Daniel Ruiz. Delanteros: Leonardo Castro y Santiago Giordana.

La presencia de esta base de futbolistas resulta clave para la rápida adaptación de la idea táctica, toda vez que el entrenador estuvo ausente del banquillo ‘embajador’ por un periodo cercano a un año y medio.

Los retos del nuevo cuerpo técnico

El principal desafío para el estratega radicará en recuperar el rendimiento individual de varias piezas clave del equipo que atraviesan momentos complejos en lo deportivo y en lo físico:

Críticas de la hinchada: Andrés Llinás llega cuestionado tras su desempeño en el clásico capitalino, donde Millonarios cayó derrotado 3-2 frente a Independiente Santa Fe.

Andrés Llinás llega cuestionado tras su desempeño en el clásico capitalino, donde Millonarios cayó derrotado 3-2 frente a Independiente Santa Fe. Ritmo de competencia: Referentes como David Mackalister Silva y Juan Carlos Pereira superaron recientemente lesiones que los mantuvieron alejados de los terrenos de juego.

Referentes como David Mackalister Silva y Juan Carlos Pereira superaron recientemente lesiones que los mantuvieron alejados de los terrenos de juego. Sumar minutos: Jugadores como Stiven Vega y Santiago Giordana contaron con poca participación en las alineaciones titulares bajo la conducción técnica anterior.

Alberto Gamero asume este nuevo ciclo con el antecedente de haber conquistado tres títulos en su primera etapa con la institución azul: la Copa Colombia 2022, la Liga BetPlay I-2023 y la Superliga 2024.